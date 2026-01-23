Καρέ-καρέ η κατάληψη του ρωσικού τάνκερ: Βίντεο από την επιχείρηση του Γαλλικού Ναυτικού στη Μεσόγειο

Το Γαλλικό Ναυτικό ανακατεύθυνε το τάνκερ πετρελαίου Grinch, που είχε καταληφθεί την Πέμπτη, προς το λιμάνι Μαρσέιγ-Φος για περαιτέρω έρευνες, όπως δήλωσε πηγή κοντά στην υπόθεση στο Reuters την Παρασκευή.

Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την επιχείρηση κατάληψης του δεξαμενόπλοιου.

🔥Brilliant! Video has emerged showing French military boarding a tanker from Russia's "shadow fleet"



The footage was provided to journalists by the French Armed Forces, reported by LCI channel.



The vessel Grinch is being seized calmly and very professionally in the… pic.twitter.com/FrgEAa79dG — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2026

Το ναυτικό είχε αναχαιτίσει το τάνκερ, το οποίο είχε αναχωρήσει από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου, υπό την υποψία ότι λειτουργούσε με ψευδή σημαία και ότι ανήκε στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», ο οποίος επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Κομόρων.

Η αναχαίτιση έγινε στα διεθνή ύδατα της δυτικής Μεσογείου, μεταξύ της νότιας ακτής της Ισπανίας και της βόρειας ακτής του Μαρόκου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη η γαλλική ναυτική αστυνομία. Προσέθεσε ότι στην επιχείρηση υποστήριξαν και ναυτικά άλλων χωρών, μεταξύ αυτών και της Βρετανίας.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Μαρσέιγ, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις ναυτικού δικαίου και διερευνά την υπόθεση, δήλωσε την Παρασκευή ότι το πλοίο είχε ανακατευθυνθεί, χωρίς όμως να προσδιορίσει τον προορισμό του.

Η ΕΕ έχει επιβάλει 19 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά η Μόσχα έχει προσαρμοστεί στις περισσότερες από αυτές και συνεχίζει να πουλά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, συνήθως σε μειωμένες τιμές.

Μεγάλο μέρος του πετρελαίου μεταφέρεται από τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» πλοίων που λειτουργούν εκτός της δυτικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Τον Οκτώβριο, η Γαλλία είχε δεσμεύσει άλλο ένα πλοίο υπό κυρώσεις, το Boracay, ανοικτά της δυτικής ακτής της, και το απελευθέρωσε μετά από μερικές ημέρες.



