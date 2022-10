Καντίροφ: Η Ρωσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα μικρής ισχύος

Να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων, μικρής ισχύος, καλεί τη Μόσχα ο ηγέτης της Τσετσενίας και σύμμαχος του Πούτιν, Ρ. Καντίροφ, καθώς συνεχίζεται η ουκρανική αντεπίθεση στην ανατολική Ουκρανία και οι ρωσικές δυνάμεις εγκαταλείπουν εδάφη που είχαν καταλάβει από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, στην οποία επικρίνει τους Ρώσους διοικητές επειδή εγκατέλειψαν την πόλη Λιμάν στην ανατολική Ουκρανία, ο Καντίροφ γράφει: «Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα, μέχρι την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις μεθοριακές περιοχές και τη χρήση μικρής ισχύος πυρηνικών όπλων».

Υπενθυμίζεται ότι o Πούτιν στο προ ημερών διάγγελμά του, με το οποίο ανακοίνωνε την μερική επιστράτευση 300.000 εφέδρων, είχε επαναλάβει τις απειλές για χρήση πυρηνικών.

Παρότι ο Ρώσος υπέγραψε την Παρασκευή το διάταγμα της προσάρτησης των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια) η αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία συνεχίζεται, με αποτέλεσμα ο ρωσικός στρατός να υποχωρεί. Το Σάββατο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέλειψαν την πόλη Λιμάν, για να μην περικυκλωθούν από τον ουκρανικό στρατό που εισήλθε στην πόλη.

Νωρίτερα, ο στρατός της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι έχει περικυκλώσει πολλές χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες στη Λιμάν, έναν σιδηροδρομικό κόμβο κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα.

❗️Donetsk front. Ukraine. October 1. Soldiers of the Ukrainian army set up a flag at the entrance to Liman 🇺🇦#UkraineInvasion #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/49AY9nC7Us