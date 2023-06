Καντίροφ: Βράβευσε την 20χρονη κόρη του για τη συμβολή της στην ανάπτυξη της Ιατρικής

Ο Ραμζάν Καντίροφ απένειμε στην κόρη του, Κχουτμάτ , βραβείο για την συμβολή της στην ανάπτυξη της Ιατρικής. Βέβαια η κόρη του είναι μόλις 20 ετών.

Ramzan #Kadyrov awarded his daughter Khutmat Kadyrova with the Akhmat Kadyrov Order for her "contribution to the development of medicine."



The girl is 20 years old. pic.twitter.com/dBY8URnxXS