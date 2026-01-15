Κάνει πίσω το Ιράν μετά τις απειλές Τραμπ: Δεν καταδικάστηκε σε θάνατο ο 26χρονος Ερφάν

Βήματα προς τα πίσω φαίνεται να κάνει το Ιράν, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επέμβαση στη χώρα και πτώση του καθεστώτος.

Το Ιράν υποστήριξε την Πέμπτη ότι τελικά ο 26χρονος Ερφάν Σολτάν, που συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, δεν καταδικάστηκε σε θάνατο, όπως αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, ο 26χρονος κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και δραστηριότητες προπαγάνδας κατά του καθεστώτος», αλλά ότι η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται για τέτοιες κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι ο Ερφάν Σολτάν κρατείται στις κεντρικές φυλακές του Καράτζ.

Μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε προειδοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Σολτάνι είχε καταδικαστεί σε θάνατο, με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να έχει δηλώσει ότι θα ήταν ο πρώτος διαδηλωτής που θα εκτελεστεί, αλλά όχι ο τελευταίος.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα το Ιράν με επέμβαση εάν εκτελέσει διαδηλωτές, ενώ χθες υπήρχε έντονη κινητικότητα με την αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Τραμπ: Το καθεστώς στο Ιράν θα μπορούσε να πέσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Reuters ισχυρίστηκε πως το καθεστώς στην Τεχεράνη θα μπορούσε να πέσει.

Ενώ ανέφερε ότι οι διαμαρτυρίες μπορεί να οδηγήσουν στην πτώση του καθεστώτος, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 1979. «Οποιοδήποτε καθεστώς μπορεί να αποτύχει», είπε, προσθέτοντας: «Είτε πέσει είτε όχι, θα είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος».

Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, ο οποίος έχει γίνει μια εξέχουσα φωνή που υποκινεί τους διαδηλωτές, θα μπορούσε να αναλάβει την εξουσία.

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ρεζά Παχλεβί «φαίνεται πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω πώς θα κινούνταν μέσα στη χώρα του».