Καναδάς: Αεροσκάφος αναποδογύρισε και συνετρίβη στο αεροδρόμιο του Τορόντο

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από συντριβή αεροσκάφους της Delta Airlines, τη Δευτέρα (17/02) κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο, όπως μεταδίδει η καναδική τηλεόραση.

Σε ενημέρωση της διοίκησης του αερολιμένα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν νεκροί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

Massive plane crash at Toronto's Pearson Airport



A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway



