Καναδάς: Πυροβολισμοί σε παμπ στο Τορόντο - Τουλάχιστον 12 τραυματίες

Τουλάχιστον 12 είναι οι τραυματίες από πυροβολισμούς σε παμπ στο Τορόντο, με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν τον ύποπτο.

Τέσσερα από τα θύματα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, αλλά δεν απειλείται η ζωή τους, ενώ η έκταση των τραυμάτων για τους υπόλοιπους παραμένει άγνωστη, ανέφερε η αστυνομία σε μία ανάρτησή της στο X, χωρίς να περιγράψει τον ύποπτο.

