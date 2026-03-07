Καναδάς: Ο Κάρνεϊ καταδικάζει τις ένοπλες επιθέσεις σε συναγωγές στο Τορόντο

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, καταδίκασε το Σάββατο τις ένοπλες επιθέσεις σε δύο συναγωγές στο Τορόντο, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας, χαρακτηρίζοντάς τις «εγκληματικές αντισημιτικές επιθέσεις».

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί έπεσαν μετά τα μεσάνυχτα σε δύο συναγωγές, τη Beth Avraham Yoseph του Τορόντο στο Thornhill και τη Shaarei Shomayim στο North York. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες και οι έρευνες συνεχίζονται, ανέφερε η αστυνομία.

Νωρίτερα την εβδομάδα, επιτέθηκαν επίσης στη συναγωγή Temple Emanu-El στο North York.

«Αυτές οι εγκληματικές αντισημιτικές επιθέσεις αποτελούν προσβολή των δικαιωμάτων των Εβραίων Καναδών να ζουν και να προσεύχονται με ασφάλεια. Αποτελούν επίσης θεμελιώδεις παραβιάσεις του καναδικού τρόπου ζωής», δήλωσε ο Carney σε μια ανάρτηση στο X.

«Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της RCMP, θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να υποστηρίξουν τις αρχές επιβολής του νόμου στην ταυτοποίηση των δραστών αυτών των εγκλημάτων και να τους φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης», πρόσθεσε.