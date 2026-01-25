TIME, NYT, Reuters

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν προετοιμάζεται για μία αμερικανική επίθεση καθώς η αρμάδα που έστειλε στην περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και τρία αντιτορπιλικά, πλησιάζουν στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, ο επικεφαλής των ιρανικών δικαστικών αρχών προειδοποίησε την Κυριακή ότι δεν θα υπάρξει «η παραμικρή επιείκεια» για όσους κριθούν ένοχοι, ενώ σύμφωνα με το περιοδικό «ΤΙΜΕ», έως και 30.000 άνθρωποι ενδέχεται να σκοτώθηκαν στους δρόμους του Ιράν μόνο στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής των ιρανικών δικαστικών αρχών υποσχέθηκε την Κυριακή ότι θα προσδιοριστούν «το συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των διαδηλωτών που συνελήφθησαν κατά το πρόσφατο κύμα διαμαρτυρίας στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Ο λαός απαιτεί δικαίως οι κατηγορούμενοι και οι κυριότεροι υποκινητές των ταραχών και των τρομοκρατικών και βίαιων ενεργειών να δικαστούν το συντομότερο» είπε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizan, το δημοσιογραφικό όργανο των δικαστικών αρχών.

Υποσχόμενος ότι θα επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυστηρότητα» στις έρευνες, εκτίμησε επίσης ότι η δικαιοσύνη οφείλει να δικάσει και να τιμωρήσει χωρίς την παραμικρή επιείκεια «τους εγκληματίες που πήραν τα όπλα και σκότωσαν ανθρώπους ή διέπραξαν εμπρησμούς, καταστροφές και σφαγές».

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι πολλές χιλιάδες, έως και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν επίσης χιλιάδες, στις αρχές Ιανουαρίου. Τις ημέρες εκείνες η κρατική τηλεόραση μετέδιδε πλάνα του Ετζεΐ να ανακρίνει αυτοπροσώπως τους συλληφθέντες.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό κατήγγειλαν την αιματηρή καταστολή, αν και δυσκολεύονται να ανακοινώσουν έναν ακριβή απολογισμό, δεδομένου ότι το διαδίκτυο εξακολουθεί να μην λειτουργεί στη χώρα.

Πολλοί μάρτυρες ανέφεραν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν με αληθινές σφαίρες τους διαδηλωτές. Ωστόσο ο αρχηγός των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, συνταγματάρχης Μεχντί Σαρίφ Καζεμί, διαβεβαίωσε σήμερα ότι «στην πραγματικότητα, η αστυνομία δεν κατέφυγε στα όπλα».

«Χρησιμοποιήσαμε μη θανατηφόρα μέσα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πληθυσμού και να αποφύγουμε κάθε θάνατο», είπε στο πρακτορείο Mehr, κάνοντας λόγο για «μέσα αποτροπής, όπως κανόνια νερού, εκτοξευτήρες πέιντμπολ και οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα ήχου για τη διαχείριση του πλήθους».

Απόλυτη καταστολή: Σαφείς εντολές να πυροβολούν κατά των διαδηλωτών

Παράλληλα, σαφείς εντολές να πυροβολούν κατά του συγκεντρωμένου πλήθους είχαν οι υπηρεσίες καταστολής του Θεκρατικού καθεστώτος του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που έλαβαν χώρα στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ των «New York Times».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καταστείλει τις διαμαρτυρίες της 9ης Ιανουαρίου χρησιμοποιώντας «όλα τα απαραίτητα μέσα», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "The New York Times" την Κυριακή, το οποίο επικαλείται δύο αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν στους δρόμους με εντολή «να πυροβολούν για να σκοτώσουν» και τους δόθηκε εντολή να μην δείξουν κανένα έλεος στους διαδηλωτές.

«Δεν πρόκειται απλώς για βίαιη καταστολή διαδηλώσεων. Πρόκειται για μια σφαγή που οργανώθηκε από το κράτος», ανέφερε η εφημερίδα Times, επικαλούμενη τον Ράχα Μπαχρίνι, δικηγόρο και ερευνητή για το Ιράν στην Amnesty International.

TIME: «30.000 νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν»

Και όλα αυτά ενώ, σύμφωνα με το περιοδικό «ΤΙΜΕ», έως και 30.000 άνθρωποι ενδέχεται να σκοτώθηκαν στους δρόμους του Ιράν μόνο στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκείνες τις ημέρες σφαγιάστηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, που το κράτος αδυνατούσε να διαχειριστεί τις σορούς, τα αποθέματα σάκων για πτώματα εξαντλήθηκαν και φορτηγά-νταλίκες αντικατέστησαν τα ασθενοφόρα, όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο απολογισμός των νεκρών από την κυβέρνηση, που δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, υπερβαίνει κατά πολύ τους 3.117 θανάτους που ανακοινώθηκαν στις 21 Ιανουαρίου από σκληροπυρηνικά στελέχη του καθεστώτος.

Ο αριθμός των 30.000 είναι επίσης πολύ μεγαλύτερος από τις εκτιμήσεις ακτιβιστών. Μέχρι το Σάββατο, το Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι είχε επιβεβαιώσει 5.459 θανάτους και διερευνούσε ακόμα 17.031 υποθέσεις.

Ο αριθμός των θυμάτων που καταγράφηκε σε διάστημα δύο ημερών από το Υπουργείο Υγείας ευθυγραμμίζεται περίπου και με μια καταμέτρηση που συγκεντρώθηκε από γιατρούς και διασώστες και κοινοποιήθηκε επίσης στο TIME. Αυτή η μυστική καταγραφή θανάτων από νοσοκομεία ανερχόταν σε 30.304 μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Δρ. Αμίρ Παράστα, Γερμανοϊρανό οφθαλμίατρο που συνέταξε σχετική έκθεση.

Ο Παράστα δήλωσε ότι ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει θανάτους διαδηλωτών που καταγράφηκαν σε στρατιωτικά νοσοκομεία, απ’ όπου οι σοροί μεταφέρονταν απευθείας στα νεκροτομεία, ούτε περιστατικά σε περιοχές στις οποίες δεν έφτασε η έρευνα. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν έχει δηλώσει ότι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περίπου 4.000 τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

«Πλησιάζουμε την πραγματικότητα», είπε ο Δρ. Παράστα. «Αλλά υποθέτω ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι ακόμη πολύ υψηλότεροι».

«Τύμπανα» πολέμου στην Μ. Ανατολή: Σε υπόγειο καταφύγιο ο Χαμενεΐ

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν προετοιμάζεται για μία αμερικανική επίθεση καθώς η αρμάδα που έστειλε στην περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και τρία αντιτορπιλικά, πλησιάζουν στον Περσικό Κόλπο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται σε ετοιμότητα και «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» ενώ το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αποφύγουν οποιαδήποτε «απερίσκεπτη ενέργεια» που θα οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο.

«Αν μας επιτεθούν οι Αμερικανοί, ο πόλεμος θα είναι ολοκληρωτικός», προειδοποιεί η Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα ειδήσεων Iran International, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ έχει φυγαδευτεί σε ένα υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη, ενώ ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, έχει αναλάβει την επικοινωνία του αγιατολάχ με τους ηγέτες της κυβέρνησης,

Iran's Supreme Leader Ali Khamenei has moved into a special underground shelter in Tehran after senior military and security officials assessed an increased risk of a potential US attack, according to information received by Iran International.

The facility is described as a… pic.twitter.com/Iw2HyEIf7t — Iran International English (@IranIntl_En) January 24, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 86χρονος Χαμενεΐ κρύφτηκε μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το καταφύγιο στο οποίο έχει φυγαδευτεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Μασούντ Χαμενεΐ, ο τρίτος γιος του Αλί, έχει αναλάβει την καθημερινή διαχείριση του γραφείου του πατέρα του και λειτουργεί ως ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας με τα εκτελεστικά όργανα της κυβέρνησης.

Την ώρα που ο Χαμενεϊ έχει φυγαδευτεί για να γλιτώσει τη ζωή του, ο απολογισμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από την αιματηρή κυβερνητική καταστολή των διαδηλώσεων ξεπέρασε τους 5.100 ενώ η μη κυβερνητική οργάνωση HRANA ερευνά άλλους 12.904 θανάτους.

Παράλληλα, οι Ιρανοί πρόκειται να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις και πορείες και την Κυριακή σε πολλές χώρες, από την Αυστραλία και τον Καναδά έως την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένδειξη υποστήριξης των διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Bloomberg: Αναζωπυρώνεται η απειλή Τραμπ προς το Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η ομάδα κρούσης του βρίσκονται ήδη στον Ινδικό Ωκεανό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο τελικός τους προορισμός, εντείνοντας τις εικασίες για τις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον.

Όπως σημειώνει, το αεροπλανοφόρο Lincoln συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke - USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen Jr.- με δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων Tomahawk, καθώς και από μαχητικά αεροσκάφη F-35C.

Η συγκεκριμένη δύναμη θεωρείται ικανή να υποστηρίξει τόσο αποτρεπτικές αποστολές όσο και επιχειρήσεις υψηλής έντασης.

Η ανάπτυξη αυτή έρχεται ενώ στο Ιράν έχουν προηγηθεί εκτεταμένες διαδηλώσεις, οι σοβαρότερες εδώ και δεκαετίες, που ξεκίνησαν από την οικονομική κρίση και εξελίχθηκαν σε ανοιχτή αμφισβήτηση της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας.

Η βίαιη καταστολή τους έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με την Ουάσινγκτον να αφήνει να εννοηθεί ότι διατηρεί «όλες τις επιλογές ανοιχτές», από την ενίσχυση της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέχρι στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκέντρωση δυνάμεων προσφέρει στον Τραμπ αυξημένη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να προεξοφλεί άμεση επίθεση. Όπως επισημαίνεται, μπορεί να λειτουργεί τόσο ως προετοιμασία για ενδεχόμενα πλήγματα όσο και ως μέσο πίεσης με στόχο παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

Ορισμένες δεξαμενές σκέψης ανεβάζουν σημαντικά την πιθανότητα αμερικανικής ή ισραηλινής στρατιωτικής δράσης τους επόμενους μήνες, εκτιμώντας ότι οι διπλωματικές διέξοδοι στενεύουν.

Πού βρίσκεται η αμερικανική αρμάδα

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο FOX το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, ενώ βρετανικά μαχητικά Eurofighter Typhoon οδεύουν προς το Κατάρ για την προστασία των κρατών του Κόλπου.

Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται και το Ισραήλ όπου εκεί βρίσκεται ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, ενώ μεταβαίνουν και οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου Κούσνερ και Γουιτκοφ για συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

🇮🇷🇮🇱⚡- Iran's IRGC media: “We issue strong warnings against the approach of the combat group of the US aircraft carrier USS Abraham Lincoln, confirming our ability to sink it using various advanced hypersonic missiles in the event of provocation.” pic.twitter.com/FJFIddq3B0 — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) January 25, 2026

Οι ΗΠΑ στέλνουν στόλο, το Ιράν μιλά για «ολοκληρωτικό πόλεμο»

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει η Washington Post, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στο παρελθόν επιβάλει «κόκκινες γραμμές» στην Τεχεράνη, ωστόσο η διατήρηση της αποτροπής παραμένει διαρκής πρόκληση, ειδικά σε μια περίοδο έντονης αστάθειας.

Το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκεται αντιμέτωπο με τις μαζικότερες διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών και απαντά με σκληρότητα που, σύμφωνα με πολυάριθμες καταγγελίες, περιλαμβάνει δολοφονίες, ξυλοδαρμούς, σεξουαλικές επιθέσεις, εφόδους σε νοσοκομεία, συλλήψεις ανηλίκων και κατασχέσεις περιουσιών πολιτών που στήριξαν τις κινητοποιήσεις.

Η πλήρης εικόνα παραμένει θολή λόγω του εκτεταμένου μπλακάουτ στο διαδίκτυο, ωστόσο ακόμη και τα κρατικά μέσα παραδέχονται ότι η βία είναι εκτεταμένη.

Παρά τις αρχικές προειδοποιήσεις του Τραμπ προς την ιρανική ηγεσία να μην στραφεί κατά του ίδιου της του λαού, το καθεστώς εμφανίζεται πλέον να τον χλευάζει, ενώ αμερικανική αρμάδα αναμένεται στην περιοχή.

Ο Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα πολύ σίγουρος για τον εαυτό του μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, έκανε βήματα πίσω σε άλλα μέτωπα και, έπειτα από πιέσεις συμμάχων της Μέσης Ανατολής που φοβούνται γενικευμένο πόλεμο, μετρίασε τη ρητορική του έναντι της Τεχεράνης.

Υποστήριξε μάλιστα ότι το Ιράν δεσμεύτηκε να ακυρώσει εκατοντάδες εκτελέσεις διαδηλωτών. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύστηκαν από τον ανώτατο εισαγγελέα του Ιράν, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα «δεν δέχεται εντολές από ξένες δυνάμεις», ενώ παράλληλα συνεχίζονται καταγγελίες για εκτελέσεις.

Η Washington Post επισημαίνει ότι οι αεροπορικές επιδρομές από μόνες τους δεν αρκούν για ανατροπή του καθεστώτος, μπορούν όμως να προκαλέσουν σοβαρά τακτικά πλήγματα, όπως έχει δείξει η εμπειρία Ισραήλ και ΗΠΑ. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον εντείνει την οικονομική πίεση, ανακοινώνοντας νέες κυρώσεις σε πλοία του «σκιώδους στόλου» του Ιράν.

🚨🇺🇸🇮🇷 In just days, the world’s largest carrier - USS Abraham Lincoln - escorted by its most powerful destroyers, will crush the world’s most savage regime. pic.twitter.com/EtgbCWAfEZ — Terror Alarm (@Terror_Alarm) January 23, 2026

Ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων

Επιπλέον, αρκετές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Lufthansa, Air France, KLM και Swiss, έχουν ακυρώσει τις πτήσεις τους το Σάββατο προς τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες πτήσεων που δημοσιεύονται στους ιστότοπους των αεροδρομίων.

Reuters: Απειλεί το Ιράν για ολοκληρωτικό πόλεμο

Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί υπαρξιακή απειλή και θα αντιμετωπιστεί «χωρίς περιορισμούς». Η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι διαθέτει την ικανότητα να πλήξει αμερικανικές βάσεις και συμμάχους στην περιοχή, αυξάνοντας τους κινδύνους μιας γενικευμένης σύγκρουσης.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών ως «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», καθώς αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και άλλα μέσα κατευθύνονται προς την ευρύτερη περιοχή.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε δημόσια τους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και δήλωσε ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

‼️🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇮🇷 Unusual military activity detected



A sharp increase in U.S. and British military aircraft movements toward the Middle East has been recorded over the past 36 hours.



Former President Trump commented:

🗣️ “We have a huge fleet heading this way…”



All eyes on the skies.… pic.twitter.com/4Reir5wHIw — WAR (@warsurveillance) January 23, 2026

Μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων έχει θέσει το Ιράν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. «Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση -ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση-- αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό τον λόγο τα πάντα είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμό στο Ιράν», δήλωσε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, ανεξαρτήτως μορφής ή έκτασης, οποιοδήποτε πλήγμα θα θεωρηθεί αιτία γενικευμένης σύγκρουσης.«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε την όποια επίθεση - περιορισμένη, άνευ περιορισμών, χειρουργική, με συμβατικά μέσα, όπως κι αν την ονομάσουν - ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατόν τρόπο για να το διευθετήσουμε», υπογράμμισε.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι μια «αρμάδα» αμερικανικών πλοίων κατευθύνεται προς την περιοχή, προσθέτοντας ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. «Ένας μεγάλος στόλος κατευθύνεται προς την περιοχή και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη να σταματήσει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και να μην προχωρήσει σε επανεκκίνηση του πυρηνικού της προγράμματος.

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το είδος των αντιποίνων που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Παρά τις απειλές, παραμένει ασαφές αν η Ουάσινγκτον επιδιώκει πραγματικά μια στρατιωτική αναμέτρηση ή αν χρησιμοποιεί την επίδειξη ισχύος για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση. Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή του Abraham Lincoln λειτουργεί ως σαφές μήνυμα ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, σε μια περιοχή όπου μια λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να πυροδοτήσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ: «Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν διαμηνύουν ότι βρίσκονται σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ώρα που αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή και οι σχέσεις Τεχεράνης–Ουάσινγκτον παραμένουν τεταμένες.

Το Σώμα των Φρουρών, το οποίο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αιματηρή καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, δηλώνει «πιο έτοιμο από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη», όπως είπε ο επικεφαλής του σώματος, Μοχαμάντ Πακπούρ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Nournews στο Telegram, ενός μέσου ενημέρωσης που πρόσκειται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο στρατηγός Πακπούρ απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «να αποφύγουν οποιονδήποτε λανθασμένο υπολογισμό».

«Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και το αγαπητό Ιράν στέκονται πιο έτοιμοι από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, για να εκτελέσουν τις εντολές και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ανώτατου Διοικητή», φέρεται να δήλωσε ο Πακπούρ, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Η νέα αμυντική στρατηγική του Πενταγώνου: Τι λέει για το Ιράν

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέα εθνική αμυντική στρατηγική, στην οποία προειδοποιεί ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει εκ νέου να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι, παρά τα πρόσφατα πλήγματα, παραμένει αποφασισμένο να ανασυστήσει τις συμβατικές στρατιωτικές του δυνάμεις.

Στο έγγραφο γίνεται προειδοποίηση ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιχειρήσει ξανά να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι για το οποίο οι ηγέτες της έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το Ιράν έχει «βάψει τα χέρια του με το αίμα των Αμερικανών» και επιμένει στη δέσμευσή του να πλήξει τον στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ.

Το έγγραφο σημειώνει: «Παρόλο που το Ιράν έχει υποστεί σοβαρές αποτυχίες τους τελευταίους μήνες, φαίνεται αποφασισμένο να ανασυστήσει τις συμβατικές στρατιωτικές του δυνάμεις».

Προσθέτει ότι «οι ηγέτες του Ιράν έχουν επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσπαθήσουν ξανά να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, μεταξύ άλλων αρνούμενοι να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Στη συνέχεια, το έγγραφο υπογραμμίζει: «Ούτε μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι το ιρανικό καθεστώς έχει βάψει τα χέρια του με το αίμα των Αμερικανών, ότι παραμένει αποφασισμένο να καταστρέψει τον στενό μας σύμμαχο, το Ισραήλ, και ότι το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του υποκινούν συστηματικά περιφερειακές κρίσεις που όχι μόνο απειλούν τη ζωή των Αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή, αλλά και εμποδίζουν την ίδια την περιοχή να επιδιώξει το είδος του ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος που τόσοι πολλοί από τους ηγέτες και τους λαούς της επιθυμούν σαφώς».