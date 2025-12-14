Deutsche Welle

Η Βουλή των Κοινοτήτων (House of Commons) φιλοξενεί στις έδρες της 650 Βρετανούς βουλευτές. Από αυτές, μόλις 5 κερδήθηκαν στις εθνικές εκλογές του 2024, από το εθνολαϊκιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK.

Παρόλα αυτά, στους 18 μήνες αυτούς μήνες από την τεράστια νίκη του Εργατικού κόμματος (Labour Party) η χώρα βρίσκεται σε μια υπαρξιακή κρίση. Η οικονομία είναι αναιμική, ενώ και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δε θεωρείται πια ικανός ηγέτης, ούτε για το κόμμα, αλλά ούτε και για την χώρα, χάνοντας διαρκώς δημοτικότητα και στηρίζοντας τα σενάρια διαδοχής.

Παράλληλα, μεγαλύτερο πρόβλημα ή αρχή του «κακού» όλων των άλλων προβλημάτων θεωρείται το μεταναστευτικό. Διαδηλώσεις κατά των μεταναστευτικών ροών έχουν πληθύνει, με συγκεντρώσεις έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, αλλά και πορείες Βρετανών πολιτών που κρατούν στα χέρια βρετανικές σημαίες και σημαίες του Αγίου Γεωργίου.

«Η εποχή του δικομματισμού έχει τελειώσει»

Ο Νάιτζελ Φάρατζ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του για το μεταναστευτικό κύμα. «Αν αναλάβουμε την εξουσία θα απελάσουμε ακόμα και αυτούς που έχουν αποκτήσει δικαίωμα παραμονής», προειδοποιεί αναφερόμενος σε όσους δεν έχουν βρετανικό διαβατήριο.

Και έτσι, η προτίμηση των Βρετανών προς όφελός του ανεβαίνει. Στις δημοσκοπήσεις κυριαρχεί από τον Απρίλιο, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη του ξεπερνούν εκείνα του κυβερνώντος κόμματος, αγγίζοντας τις 270,000 και κατατάσσοντάς το ως το μεγαλύτερο κόμμα στη Βρετανία. Τα νέα στοιχεία έγιναν γνωστά μέσω του συστήματος ζωντανής καταγραφής των μελών, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα του κόμματος.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ τόνισε: «Η εποχή του δικομματισμού έχει τελειώσει» και τα στοιχεία είναι ένα «ορόσημο στο ταξίδι μας για να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές».

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ανατροπή του πολιτικού τοπίου της χώρας. Οι ψηφοφόροι ψάχνουν για εναλλακτικές λύσεις ενώ οι βουλευτές προσπαθούν να επιβιώσουν από τα νέα δεδομένα με τουλάχιστον 20 νυν και πρώην βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος να έχουν ήδη μεταπηδήσει στο λαϊκιστικό, Reform UK.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι, για το τρίτο τρίμηνο, το κόμμα του Φάρατζ ξεπέρασε τη χρηματοδότηση Εργατικού και Συντηρητικού κόμματος, μετά τη «γενναία» δωρεά των 9 εκατομμυρίων λιρών στις αρχές του Δεκεμβρίου, από τον επενδυτή κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν. Μάλιστα αυτή, θεωρείται ρεκόρ για τις βρετανικές δωρεές.

Πηγή: Deutsche Welle