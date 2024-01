Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Τουρκία

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι καλωσορίζει την επικύρωση της υποψηφιότητας της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, τονίζοντας ωστόσο η διαδικασία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ουάσινγκτον προσβλέπει στην παραλαβή του εγγράφου επικύρωσης από την Τουρκία και πως η Ουγγαρία προχωρά επίσης στη διαδικασία.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Βεντάντ Πατέλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών F-16, αλλά αναγνωρίζει ότι το Κογκρέσο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σημειώνεται ότι μετά την έγκρισή του από την Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το πρωτόκολλο πρέπει τώρα να λάβει και την τελική υπογραφή από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Συνήθως η διαδικασία αυτή είναι γρήγορη, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Για να γίνει δεκτό ένα κράτος ως νέο μέλος στο ΝΑΤΟ, τα κοινοβούλια των υφιστάμενων 31 κρατών μελών πρέπει να εγκρίνουν τα πρωτόκολλα προσχώρησης. Εκτός από την Τουρκία, η διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στην Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει ακόμη επικυρώσει το αίτημα για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία. Πάντως, ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε πως η Βουδαπέστη υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Όρμπαν δήλωσε: «Επιβεβαίωσα ότι η ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…