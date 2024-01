Όρμπαν: Η Ουγγαρία υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η Ουγγαρία στηρίζει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τετάρτη ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα της Ατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Όρμπαν δήλωσε: «Επιβεβαίωσα ότι η ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

Ανέφερε επίσης ότι είπε στον ΓΓ του ΝΑΤΟ ότι θα συνεχίσει να προτρέπει το ουγγρικό κοινοβούλιο να ψηφίσει υπέρ της ένταξης της Σουηδίας και να ολοκληρώσει την επικύρωση με την πρώτη δυνατή ευκαιρία.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…