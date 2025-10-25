Η αποκάλυψη της Daily Mail ότι περισσότεροι από 150 πρώην κρατούμενοι της Χαμάς διαμένουν σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Κάιρο, έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία για τις επιπτώσεις της ειρηνευτικής συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς.

Οι άνδρες αυτοί, θεωρούμενοι από τις ισραηλινές αρχές ως εξαιρετικά επικίνδυνοι τρομοκράτες, αποφυλακίστηκαν στο πλαίσιο του 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου που προώθησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των τελευταίων Ισραηλινών ομήρων και την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Περίπου 154 από τους 250 αποφυλακισθέντες διαμένουν στο πεντάστερο Renaissance Cairo Mirage City Hotel, ένα θέρετρο του ομίλου Marriott, δίπλα σε ανυποψίαστους δυτικούς τουρίστες.

Η αποκάλυψη έγινε έπειτα από επιτόπια έρευνα δημοσιογράφων που κατέλυσαν στο ξενοδοχείο και εντόπισαν μεταξύ των φιλοξενούμενων πρώην μελών του ISIS, διοικητές των ειδικών δυνάμεων της Χαμάς και καταδικασμένους για απαγωγές, βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες αμάχων.

Ανάμεσά τους, ο Μαχμούντ Ίσα, ιδρυτής της μονάδας 101 των Ταξιαρχιών Ιζ α-Ντιν αλ-Κασάμ, και άλλες διαβόητες μορφές, όπως ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαμάμρα, ο Σαμίρ Αμπού Νίμα και ο Γιουσούφ Νταούντ.

Το γεγονός ότι αυτοί οι άνδρες φιλοξενούνται σε ένα πολυτελές περιβάλλον με σπα, πισίνα και εστιατόρια, δίπλα σε οικογένειες τουριστών, προκαλεί σοκ. Οι τουρίστες μπορούν να κάνουν κρατήσεις χωρίς καμία ενημέρωση για την παρουσία των τρομοκρατών.

Οι πρώην κρατούμενοι φαίνεται να απολαμβάνουν ελευθερία κινήσεων, καθώς πολλοί εθεάθησαν να κάνουν βόλτες στο Κάιρο, να συναντούν συγγενείς ή να αναρτούν φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα. Μερικοί φέρονται να διοργάνωσαν ακόμη και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμους, στους χώρους του ξενοδοχείου.

Παράλληλα, η έρευνα αναφέρει ότι οι τρομοκράτες διαθέτουν σημαντικά χρηματικά ποσά λόγω της πολιτικής «Πληρωμή για φόνο», που προβλέπει αποζημιώσεις έως 33.000 λίρες ετησίως για κάθε έτος φυλάκισης. Έτσι, πολλοί από αυτούς φέρονται πλέον να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι. Δεν είναι γνωστό ποιος καλύπτει το κόστος της διαμονής τους, το οποίο εκτιμάται σε πάνω από 30.000 λίρες ημερησίως.

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο καθηγητής Άντονι Γκλις του Πανεπιστημίου του Μπάκιγχαμ προειδοποίησε ότι «η συγκέντρωση αυτών των εξτρεμιστών δημιουργεί έναν τρομοκρατικό στρατό στην εξορία».