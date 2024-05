Καλιφόρνια: Επέμβαση της αστυνομίας κατά της κατάληψης στο UCLA (vid)

Εκατοντάδες αστυνομικοί εισέβαλαν σε κεντρική πλατεία του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες την Πέμπτη για να διαλύσουν τον καταυλισμό διαμαρτυρίας που είχε στηθεί στο UCLA.

Αστυνομικοί με τακτικό εξοπλισμό άρχισαν να εισέρχονται στην πανεπιστημιούπολη του UCLA δίπλα σε ένα συγκρότημα σκηνών που είχαν καταληφθεί από πλήθος διαδηλωτών, όπως έδειξαν ζωντανά πλάνα από το σημείο. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KABC-TV εκτίμησε ότι 300 έως 500 άτομα είχαν ταμπουρωθεί μέσα στον καταυλισμό, ενώ περίπου 2.000 ακόμη είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα οδοφράγματα σε ένδειξη συμπαράστασης.

AP Photo/Jae C. Hong

Η αστυνομία παρέμεινε επί ώρες γύρω από τις σκηνές, προτού τελικά αρχίσει να εισβάλλει γύρω στη 1:15 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) για να συλλάβει τους καταληψίες που αρνούνταν να φύγουν.

UCLA BREAKING 🚨 : CHP RIOT POLICE HAVE BROKEN THROUGH, POLICE HAVE BREACHED THE ENCAMPMENT. PEOPLE BEING DETAINED. pic.twitter.com/uxcAOReRp5

BREAKING UCLA 🚨 : CHP Riot Police have made their way through protestors blockade, headed straight to encampment, clearing all debris along the way. Protestors warning encampment folk. pic.twitter.com/tFOAFEsbxc