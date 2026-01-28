Κάλας: Η Ευρώπη δεν είναι πλέον το κύριο κέντρο βάρους για τις ΗΠΑ - Έμφαση στην αμυντική ανεξαρτησία

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν, υπογράμμισε την Τετάρτη την ανάγκη για την αμυντική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας πως «το NATO πρέπει να γίνει περισσότερο ευρωπαϊκό για να διτηρήσει τη δύναμη του».

Μιλώντας στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας, η Εσθονή αξιωματούχος είπε πως η Ευρώπη δεν είναι πλέον το κύριο κέντρο βάρους για τις ΗΠΑ», τονίζοντας πως αυτό αποτελεί μια δομική αλλαγή και όχι προσωρινή.

Η ίδια συμπλήρωσε πως ΕΕ εξακολουθεί να επιδιώκει ισχυρούς διατλαντικούς δεσμούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σύμμαχος, η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες και «το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό για να διατηρήσει τη δύναμή του».

Επιπλέον, η Κάλας ανέφερε πως «χρειαζόμαστε τις δυνατότητες άμυνας και αποτροπής. Πρέπει να διασφαλίσουμε πως οι ευρωπαϊκή πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια παραμένουν συμπληρωματικές προς το NATO».

«Ο κίνδυνος μιας πλήρους επιστροφής στην πολιτική της καταναγκαστικής εξουσίας, στις σφαίρες επιρροής και σε έναν κόσμο όπου η δύναμη είναι δίκιο, είναι πολύ πραγματικός», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του και μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, ο Επίτροπος Άμυνας της Κομισιόν, Άντριους Κουμπίλιους, είπε πως «πρέπει να αναπτύξουμε πανευρωπαϊκές ικανότητες, όχι μόνο εθνικές, που έχουν ανατεθεί σε κάθε κράτος μέλος από τους στόχους ικανότητας του ΝΑΤΟ».

«Για να είμαστε σαφείς, ανεξαρτησία δεν σημαίνει: μόνος. Ανεξαρτησία σημαίνει μαζί», πρόσθεσε.

Μίλησε ακόμα για τη «δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα στο ΝΑΤΟ. Μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί στο ΝΑΤΟ και με την Ουκρανία».

Επιπλέον, προέτρεψε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να επενδύσει στο παραγωγικό δυναμικό, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

«Οι ικανότητες, όχι τα κέρδη, έχουν τη μεγαλύτερη σημασία τώρα και θα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια», δήλωσε.