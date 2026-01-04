Κάλας: Η ΕΕ ζητά σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε σήμερα τον σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, την επόμενη μέρα της ανατροπής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, θεωρώντας πως αυτό είναι «ο μόνος τρόπος επίλυσης της κρίσης». Η σχετική ανακοίνωση υποστηρίχθηκε από 26 εκ των 27 κρατών-μελών, με εξαίρεση την Ουγγαρία, και φέρει την υπογραφή της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Διευκρινίζοντας ότι μιλά εκ μέρους των 26 χωρών (όλων των κρατών μελών εκτός της Ουγγαρίας), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας «καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση».

«Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, στην ανακοίνωση τα κράτη-μέλη υπογραμμίζουν ότι «οι αρχές του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές», με ιδιαίτερη αναφορά στις υποχρεώσεις των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η δήλωση επισημαίνει επίσης ότι η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών οφείλει να πραγματοποιείται «με πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας» των κρατών, ενώ τονίζεται η ανάγκη σεβασμού της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας.

Η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση.

Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την τήρηση αυτών των αρχών, ως θεμέλιο της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Νικολάς Μαδούρο δεν διαθέτει τη νομιμοποίηση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου και έχει ταχθεί υπέρ μιας ειρηνικής, υπό την ηγεσία των ίδιων των Βενεζουελάνων, μετάβασης στη δημοκρατία, με σεβασμό στην κυριαρχία της χώρας. Το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίσει το μέλλον του πρέπει να γίνει σεβαστό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως. Παράλληλα, η ΕΕ τονίζει ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας.

Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, προκειμένου να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο μια διαπραγματευμένη, δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική λύση στην κρίση, υπό την ηγεσία των ίδιων των Βενεζουελάνων.

Ο σεβασμός στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την επίλυση της τρέχουσας κρίσης στη χώρα.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, είναι απαραίτητο όλοι οι εμπλεκόμενοι να σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που βρίσκονται σήμερα υπό κράτηση στη Βενεζουέλα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι άνευ όρων.

Οι προξενικές αρχές των κρατών - μελών της ΕΕ βρίσκονται σε στενό συντονισμό, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων κρατούνται παράνομα στη Βενεζουέλα».

Να σημειωθεί ότι πέντε κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική - Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Ουρουγουάη - όπως και η Ισπανία, εξέδωσαν κοινή δήλωση σήμερα με την οποία απορρίπτουν «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της Βενεζουέλας, την επόμενη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ.

Οι έξι χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την περιφερειακή σταθερότητα μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του αμερικανικού στρατού και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ και αναμένεται να δικαστούν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της ναρκοτρομοκρατίας.