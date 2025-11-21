Κάλας: Η ΕΕ υποστηρίζει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία που θα φέρει διαρκή και δίκαιη ειρήνη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστήριζε οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, εφόσον φέρει μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και εάν συμμετέχουν η Ουκρανία και η ΕΕ, δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Όσον αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο που κατανοούμε ότι έχει παρουσιαστεί στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουμε πάντα πει ότι για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να έχει τη συμμετοχή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων», είπε σε ομιλία της στις Βρυξέλλες, αναφέρει το Reuters.

Σημειώνεται πως αργότερα μέσα στην Παρασκευή, κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται στην Ουκρανία θα ενημερώσουν τους πρέσβεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για το σχέδιο ειρήνευσης του Τραμπ μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Reutes, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε πως νωρίτερα ότι η μελέτη των ειρηνευτικών προτάσεων των ΗΠΑ θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο την Παρασκευή.

Παράλληλα, η Ουκρανία αναμένει από τα άλλα μέρη να σεβαστούν τη θέση της, καθώς συνεχίζεται την Παρασκευή στο Κίεβο η εργασία με τους Αμερικανούς εταίρους της σε τεχνικό επίπεδο για τη μελέτη ειρηνευτικών προτάσεων.

«Μελετούμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων μας και αναμένουμε την ίδια ορθή στάση απέναντι στη θέση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.