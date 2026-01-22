Κάλας: Η ΕΕ μπορεί να εργαστεί στο Συμβούλιο Ειρήνης εάν επικεντρωθεί στη Γάζα

Εάν το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιοριστεί ώστε να επικεντρωθεί στη Γάζα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν να εργαστούν με το σχέδιο, δήλωσε την Πέμπτη η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Θέλουμε να εργαστούμε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θέλουμε αυτό το συμβούλιο ειρήνης να περιοριστεί στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως είχε προβλεφθεί», δήλωσε ο Κάλλας πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ, όπου η πρόταση του Τραμπ ήταν μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν.

«Έτσι, αν το περιορίσουμε στη Γάζα όπως έπρεπε να γίνει, τότε μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτήν», πρόσθεσε.