Κάλας: Η ΕΕ αναζητά διπλωματική λύση για τα Στενά του Ορμούζ

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τρίτη ότι πρέπει να βρεθούν διπλωματικοί τρόποι ώστε να παραμείνει ανοικτό το Στενό του Ορμούζ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλεί τους συμμάχους να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί για να διασφαλίσουν τη διέλευση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

«Κανείς δεν είναι έτοιμος να θέσει τους ανθρώπους του σε κίνδυνο στο Στενό του Ορμούζ. Πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους για να το διατηρήσουμε ανοικτό, ώστε να μην προκύψει κρίση τροφίμων, κρίση λιπασμάτων, αλλά και ενεργειακή κρίση», δήλωσε η Κάλας σε συνέντευξή της στο Reuters.

Ακόμα, όσον αφορά την σύναψη συμφωνιών με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, «ούτε καν παρασκηνιακά».

«Έχω βρεθεί πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες και δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια διάθεση. Και όταν μιλάμε με τη Ρωσία, φυσικά το πιο σημαντικό είναι πρώτα να συμφωνήσουμε για το τι θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους», είπε η Κάλας.

«Γιατί αν απλώς επιστρέψουμε στο “business as usual”, θα έχουμε περισσότερα από αυτά, περισσότερους πολέμους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην δώσουμε στη Ρωσία αυτό που θέλει, γιατί η όρεξή της θα μεγαλώνει συνεχώς», δήλωσε.