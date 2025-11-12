Κάλας: Εξαιρετικά ατυχές το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία

«Εξαιρετικά ατυχές» χαρακτήρισε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, μιλώντας την Τετάρτη στο Reuters.

Ενώ συμπλήρωσε ότι είναι πολύ σημαντικό για το Κίεβο να το λάβει σοβαρά υπόψη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, την παραίτησή τους υπέβαλαν η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χριντσούκ και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, εν μέσω ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς στον ενεργειακό κλάδο της χώρας.

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ζητήσει την παραίτηση των δύο υπουργών.

«Υπέβαλα επιστολή παραίτησης», έγραψε η Χριντσούκ με ανάρτηση στο Facebook, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν ευθύνεται για «οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».

Η υπόθεση διαφθοράς αφορά τον προκάτοχό της, Γκαλουστσένκο, και τον Τιμούρ Μίντιχ, στενό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι υπέβαλε αίτημα στη Βουλή για την αποπομπή των δύο υπουργών.

Το πρωί η πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι έρευνα για διαφθορά διεξάγεται στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι έφυγε από τη χώρα, ενώ κατηγορείται για υπόθεση διαφθοράς 100 εκατ. δολαρίων

Ο Τιμούρ Μίντιτς, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν μεταξύ των επτά ατόμων που κατηγορήθηκαν στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας για διαφθορά, όπως ανακοίνωσε στις 11 Νοεμβρίου η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU).

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η ομάδα «δημιούργησε ένα μεγάλο σχέδιο διαφθοράς για τον έλεγχο βασικών κρατικών επιχειρήσεων», συμπεριλαμβανομένης της Energoatom, της κρατικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πηγές του Kyiv Independent στις διωκτικές Αρχές, το NABU πραγματοποίησε έρευνες στο Κίεβο σε χώρους που συνδέονται με τον Μίντιτς στις 10 Νοεμβρίου, αλλά αυτός ενημερώθηκε και είχε διαφύγει πριν από τις έρευνες.

Ο Ζελένσκι ανταποκρίθηκε στο σκάνδαλο με ένα αόριστο σχόλιο, επαινώντας τις προσπάθειες του Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

«Οποιαδήποτε αποτελεσματική δράση κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητη. Η αναπόφευκτοτητα της τιμωρίας είναι απαραίτητη», δήλωσε στην απογευματινή ομιλία του, χωρίς να κατονομάσει τον Μίντιτς ή άλλους εμπλεκόμενους.

Ο Μίντιτς είναι συνιδιοκτήτης της Kvartal 95, μιας εταιρείας παραγωγής που ιδρύθηκε από τον πρόεδρο.

Έξι άλλα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο έχουν επίσης κατηγορηθεί για την ίδια υπόθεση, ενώ πέντε έχουν τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Ο Μίντιτς παραμένει ελεύθερος.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλούσενκο, ο οποίος ήταν υπουργός Ενέργειας από το 2021 έως το 2025, επίσης υποβλήθηκε σε έρευνα, σύμφωνα με πηγές του Kyiv Independent.

«Όλοι όσοι δημιούργησαν σχέδια πρέπει να λάβουν μια σαφή διαδικαστική απάντηση. Πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις. Και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πρέπει να συνεργαστούν με τη NABU, μαζί με τις αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς ανέφερε ότι η ομάδα εισέπραττε δωροδοκίες από εργολάβους της Energoatom, που ανέρχονταν στο 10-15% της αξίας κάθε σύμβασης.