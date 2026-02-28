Κάλας: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων την Κυριακή

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, συγκαλεί εκτάκτως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την Κυριακή για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε ανάρτησή της η Κάγια Κάλας αναφέρει πως βρίσκεται σε επαφή με τους εταίρους στις χώρες του Κόλπου. Καταδικάζει επίσης «τις αδιάκριτες επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον των γειτόνων του» που – όπως τονίζει – «ενέχουν τον κίνδυνο να σύρουν την περιοχή σε έναν ευρύτερο πόλεμο».
I will convene an extraordinary Foreign Affairs Council via video link on Sunday to address Iran and the rapidly unfolding events across the Middle East.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026
«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί. Το ιρανικό καθεστώς θα πρέπει να κάνει τις επιλογές του» πρόσθεσε.