Κάλας: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων την Κυριακή

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, συγκαλεί εκτάκτως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την Κυριακή για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε ανάρτησή της η Κάγια Κάλας αναφέρει πως βρίσκεται σε επαφή με τους εταίρους στις χώρες του Κόλπου. Καταδικάζει επίσης «τις αδιάκριτες επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον των γειτόνων του» που – όπως τονίζει – «ενέχουν τον κίνδυνο να σύρουν την περιοχή σε έναν ευρύτερο πόλεμο».

I will convene an extraordinary Foreign Affairs Council via video link on Sunday to address Iran and the rapidly unfolding events across the Middle East.



I have been in contact with our partners in the Gulf countries. The Iranian regime’s indiscriminate attacks against its… — Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2026

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί. Το ιρανικό καθεστώς θα πρέπει να κάνει τις επιλογές του» πρόσθεσε.