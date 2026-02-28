Κάλας: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων την Κυριακή
AP Photo
AP Photo

Κάλας: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων την Κυριακή

28/02/2026 • 21:35
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
28/02/2026 • 21:35
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, συγκαλεί εκτάκτως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την Κυριακή για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε ανάρτησή της η Κάγια Κάλας αναφέρει πως βρίσκεται σε επαφή με τους εταίρους στις χώρες του Κόλπου. Καταδικάζει επίσης «τις αδιάκριτες επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον των γειτόνων του» που – όπως τονίζει – «ενέχουν τον κίνδυνο να σύρουν την περιοχή σε έναν ευρύτερο πόλεμο».

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί. Το ιρανικό καθεστώς θα πρέπει να κάνει τις επιλογές του» πρόσθεσε.

 

ΚΑΓΙΑ ΚΑΛΑΣ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ