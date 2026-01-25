Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Χωρίς ρεύμα πάνω από 200.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων (pics&vid)

Περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο στις ΗΠΑ, καθώς μια σφοδρή χειμερινή καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης - αφήνοντας χωρίς ρεύμα πάνω από 210.000 πελάτες έως και στο Τέξας - και απειλεί να παραλύσει τις ανατολικές πολιτείες με έντονες χιονοπτώσεις.

Συνολικά, 20 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες από 9.500 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί για σήμερα, μετά τις 4.000 και πλέον που ακυρώθηκαν χθες, ενώ χιλιάδες άλλα δρομολόγια έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Σε πολλά σούπερ μάρκετ άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS) που έκανε λόγο για σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό με πιθανόν «καταστροφικές» επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Οι μετεωρολόγοι προέβλεπαν ότι χιόνι, χιονόνερο και παγωμένη βροχή, σε συνδυασμό με επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες, θα πλήξουν τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας την Κυριακή και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η χειμερινή αυτή καταιγίδα, που χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα εκτεταμένη και παρατεταμένη» από την NWS, προκλήθηκε καθώς πολύ ψυχρές μάζες ήρθαν από τον Καναδά.

Χαρακτηρίζοντας τις καταιγίδες «ιστορικές», ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το Σάββατο την κήρυξη ομοσπονδιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 12 πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Νότια και Βόρεια Καρολίνα, η Βιρτζίνια, το Τενεσί, η Τζόρτζια, το Μέριλαντ, το Αρκάνσας, το Κεντάκι, η Λουιζιάνα, το Μισισιπή, η Ιντιάνα και η Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να βρισκόμαστε σε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς και ζεστοί», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, 17 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η υπουργός DHS, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στις πληγείσες πολιτείες του Νότου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και ότι συνεργεία κοινής ωφέλειας εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση.

Μέχρι τις 9 π.μ. (Ώρα Ελλάδος) της Κυριακής, περίπου 217.000 πελάτες δεν είχαν ηλεκτροδότηση, κυρίως στη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, το Τέξας και το Τενεσί, σύμφωνα με το PowerOutage.com. Το υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε έκτακτη εντολή που επιτρέπει στο Συμβούλιο Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας του Τέξας να ενεργοποιήσει εφεδρικούς πόρους παραγωγής, προκειμένου να περιοριστούν οι διακοπές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα, με βαριά συσσώρευση πάγου στα νοτιοανατολικά και «καταστροφικές έως τοπικά καταστροφικές επιπτώσεις». Παράλληλα, προβλέπονται ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και επικίνδυνα ψυχροί άνεμοι στις Μεγάλες Πεδιάδες έως τη Δευτέρα.

Στη Νέα Υόρκη, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο Σέντραλ Παρκ προβλέπεται το ύψος του χιονιού να φθάσει τα 30 εκατοστά, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν σήμερα τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Μέσα στην ημέρα θα ληφθεί απόφαση για το πιθανό κλείσιμο των σχολείων αύριο και στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά.

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος το χιονιού έφθασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με το NWS.

Το Ντάλας, μια πόλη στα νότια που είναι συνηθισμένη σε ηπιότερες θερμοκρασίες, είδε το θερμόμετρο να δείχνει μείον 6 βαθμούς Κελσίου.

Στο Χιούστον, που έχει σχεδόν 2,4 εκατ. κατοίκους, άνοιξαν χθες το απόγευμα κέντρα υποδοχής, κυρίως για αστέγους.

«Χθες τη νύχτα, έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά δεν έκανε πραγματικά κρύο. Αλλά ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρολ Ίτον, ένας 71χρονος άστεγος στο Χιούστον.

Καθώς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος του Τέξας υπέστη γενικευμένη βλάβη κατά την τελευταία μεγάλη χειμερινή καταιγίδα το 2021, οι αρχές έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι αυτή τη φορά το δίκτυο θα αντέξει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα poweroutage.us, περίπου 170.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμεινα χωρίς ρεύμα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εκ των οποίων περίπου 50.0000 στο Τέξας και 70.000 στη Λουιζιάνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη μέσων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

«Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!», ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.