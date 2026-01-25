Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Χωρίς ρεύμα 400.000 νοικοκυριά και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων (pics)

Περισσότεροι από 400.000 νοικουριά στις ΗΠΑ, μέχρι και το Τέξας, έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ περισσότερες από 9.600 πτήσεις αναμενόταν να ακυρωθούν την Κυριακή, ενόψει μιας σφοδρής χειμερινής καταιγίδας που απειλεί να παραλύσει τις ανατολικές πολιτείες με έντονες χιονοπτώσεις.

Οι μετεωρολόγοι προέβλεπαν χιόνι, χιονόνερο, παγωμένη βροχή και επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες να σαρώσουν τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας την Κυριακή και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Αποκαλώντας τις καταιγίδες «ιστορικές», ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το Σάββατο την κήρυξη ομοσπονδιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 12 πολιτείες: Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Αρκάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισιπή, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να παραμένουμε σε επαφή με όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς και ζεστοί», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πρόβλεψη για καταστροφικές τοπικές επιπτώσεις

Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καιρού, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο προειδοποίησε τους Αμερικανούς να λάβουν προφυλάξεις: «Θα κάνει πολύ, πολύ κρύο. Επομένως, ενθαρρύνουμε όλους να εφοδιαστούν με καύσιμα και τρόφιμα· θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί».

Πρόσθεσε ότι συνεργεία κοινής ωφέλειας εργάζονται για την αποκατάσταση των διακοπών ρεύματος το συντομότερο δυνατό.

Μέχρι τις 13:30 ώρα Ελλάδος την Κυριακή, περισσότεροι από 400.000 πελάτες στις ΗΠΑ ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το PowerOutage.us, με 100.000 στο Μισισιπή και το Τέξας. Άλλες επηρεαζόμενες πολιτείες ήταν η Λουιζιάνα, το Τενεσί και το Νέο Μεξικό.

Το Υπουργείο Ενέργειας ενεργοποιεί εφεδρικούς πόρους

Το Υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε έκτακτη εντολή που επιτρέπει στο Συμβούλιο Ηλεκτρικής Αξιοπιστίας του Τέξας να αναπτύξει εφεδρικούς πόρους παραγωγής σε κέντρα δεδομένων και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις, με στόχο τον περιορισμό των διακοπών ρεύματος στην πολιτεία.

Την Κυριακή, το Υπουργείο εξουσιοδότησε επίσης τον φορέα PJM Interconnection να λειτουργεί «συγκεκριμένους πόρους» στην περιοχή του μεσοατλαντικού, ανεξαρτήτως κρατικών νόμων ή περιβαλλοντικών αδειών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα που θα φέρει βαριά συσσώρευση πάγου στα νοτιοανατολικά, με «καταστροφικές έως τοπικά καταστροφικές επιπτώσεις».

Οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και επικίνδυνα κρύους ανέμους που θα επεκταθούν στις Μεγάλες Πεδιάδες μέχρι τη Δευτέρα.

Περισσότερες από 9.600 πτήσεις στις ΗΠΑ, προγραμματισμένες για την Κυριακή, ακυρώθηκαν, ενώ πάνω από 4.000 πτήσεις είχαν ακυρωθεί το Σάββατο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα FlightAware.

Αεροπορικές εταιρείες και φορείς ενέργειας σε επιφυλακή

Οι μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν τους επιβάτες για πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές πτήσεων.

Η Delta Air Lines αναπροσάρμοσε το Σάββατο το πρόγραμμα πτήσεών της, με επιπλέον ακυρώσεις στην Ατλάντα και κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής, συμπεριλαμβανομένων Βοστώνης και Νέας Υόρκης. Η εταιρεία θα μεταφέρει ειδικούς από κόμβους κρύου καιρού για την υποστήριξη ομάδων αποπάγωσης και διαχείρισης αποσκευών σε πολλά νότια αεροδρόμια.

Η JetBlue ανακοίνωσε ότι είχε ακυρώσει περίπου 1.000 πτήσεις μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η United Airlines ακύρωσε προληπτικά πτήσεις σε περιοχές με τις χειρότερες αναμενόμενες καιρικές συνθήκες.

Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ενίσχυσαν τα μέτρα πρόληψης για να αποφύγουν περαιτέρω διακοπές ρεύματος.

Η Dominion Energy, της οποίας οι δραστηριότητες στη Βιρτζίνια περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη συλλογή κέντρων δεδομένων στον κόσμο, δήλωσε ότι εάν η πρόβλεψη για τον πάγο επαληθευτεί, η καταιγίδα θα μπορούσε να είναι από τις μεγαλύτερες που θα επηρεάσουν την εταιρεία.