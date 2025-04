Κακοκαιρία στην Ιταλία: Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από βροχοπτώσεις (vids)

Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της ιταλικής πόλης Βιτσέντσα, στην περιφέρεια Βένετο, προς εντοπισμό δυο ανδρών που αγνοούνταν, εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ένας νέος και ο πατέρας του έπεσαν με το ΙΧ αυτοκίνητό τους σε παραπόταμο της περιοχής.

Rescue operations ongoing in residential areas in Lauriano suburb of Turin, Italy, due to worsening flooding that has left at least one person dead pic.twitter.com/1405V2RhFw