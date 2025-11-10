Κακοκαιρία: Προβλήματα από τη νεροποντή σε Δυτ. Ελλάδα και Πελοπόννησο - Πλημμύρισαν δρόμοι (vids)

Σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τα παράλια της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και την Αρκαδία, με πιο έντονα τα προβλήματα να εντοπίζονται στην Πρέβεζα και τη Φιλιππιάδα.

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της Πρέβεζας προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από αργά χθες το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στον νομό.

Η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε ποτάμια, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην πόλη της Πρέβεζας.

Ανάλογες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην περιοχή της Αμμουδιάς και της Φιλιππιάδας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δένδρα στους δρόμους και η Πυροσβεστική κλήθηκε για κοπές δένδρων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται από χθες τη νύχτα προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.

Στη Βόνιτσα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με την τροχαία να παρεμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους. Ενδεικτικά, προβλήματα προκλήθηκαν και στο Μοναστηράκι.

Στο μεταξύ, λόγω πάλι της έντονης βροχόπτωσης σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, με απόφαση του δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.