Κακοκαιρία Γκορέτι: Ισχυρές χιονοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σε Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία

Μεγάλο μέρος της Βρετανίας και η βορειοδυτική Γαλλία προετοιμάζονται την Πέμπτη για το πέρασμα σφοδρής καταιγίδας συνοδευόμενης από ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις, ανακοίνωσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των δύο χωρών.

Προτού πλήξει τις γαλλικές ακτές η καταιγίδα Γκορέτι θα επηρεάσει σήμερα τη Βρετανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε προειδοποίηση για πολλές περιοχές.

Ο Νιλ Άρμστρονγκ του Met Office επεσήμανε ότι αναμένει σημαντικές χιονοπτώσεις «σε κάποιες περιοχές της Ουαλίας και της κεντρικής Αγγλίας», ενώ προειδοποίησε ότι η καταιγίδα Γκορέτι ενέχει «πολλούς κινδύνους».

Ισχυροί άνεμοι αναμένεται να πλήξουν τις νοτιοδυτικές περιοχές σήμερα το απόγευμα προς βράδυ με ριπές ανέμου που θα φτάνουν τα 95 με 110 χιλιόμετρα την ώρα στις εκτεθειμένες ακτές, σημείωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Εξάλλου έως 30 εκατοστά χιονιού ενδέχεται να πέσουν στην κεντρική Αγγλία, ενώ σημαντικές χιονοπτώσεις είναι πιθανές και στη νότια Βρετανία.

Παράλληλα στη βορειοδυτική Γαλλία οι ριπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν ως τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στον νομό Μανς, για τον οποίο η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει ύψιστο συναγερμό.

Προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί και για περίπου άλλους 30 νομούς της Γαλλίας.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας», τόνισαν στον λογαριασμό τους στο Χ οι τοπικές αρχές στη Μάγχη, οι οποίες κάλεσαν τους κατοίκους να φροντίσουν να έχουν αποθέματα πόσιμου νερού και έκτακτα μέσα φωτισμού.

Προβλήματα θα προκληθούν στην κυκλοφορία των τρένων σε τρεις νομούς στα βορειοδυτικά.

Γερμανία: Προετοιμάζεται για την κακοκαιρία Elli

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία «Elli» κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της στην Γερμανία, με θερμοκρασίες σημαντικά υπό το μηδέν, κατά τόπους έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και παγετό.

Τρία κρατίδια ανακοίνωσαν ήδη ότι αύριο δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, οι σιδηρόδρομοι περιορίζουν τα δρομολόγια των τρένων, ενώ το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για τους κινδύνους από την έκθεση στο δριμύ ψύχος. Το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας για τη χώρα σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, με -27 βαθμούς Κελσίου, στο Μαρίενμπεργκ-Κουνχάιντε της Σαξονίας.