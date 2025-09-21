Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία

Μετά την Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία, ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ράνζελ, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα αναγνωρίζει επίσης το κράτος της Παλαιστίνης.

«Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αποτελεί την υλοποίηση μιας θεμελιώδους, σταθερής και ουσιαστικής γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε ο Ράνζελ στους δημοσιογράφους στην έδρα της μόνιμης αποστολής της Πορτογαλίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

Επισήμανε ότι «η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη... η εκεχειρία είναι επείγουσα», προσθέτοντας πως η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής» και ζήτησε την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Ράνζελ τόνισε επίσης ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης «δεν σβήνει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα», καταδίκασε την κατάσταση λιμοκτονίας εκεί, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη».

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν σήμερα ένα παλαιστινιακό κράτος, σε μια κίνηση η οποία προκλήθηκε από την απογοήτευση για τον πόλεμο στη Γάζα και έχει στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, αλλά αναμένεται επίσης να εξοργίσει το Ισραήλ και τον βασικό σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση της Βρετανίας έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος, με δεδομένο τον μείζονα ρόλο της στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της Γαλλίας, αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας αυτή την εβδομάδα κατά τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.