Κ. Τσιάρας: Στον Άρειο Πάγο οι καταγγελίες για εισαγωγή παράνομων εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας ζήτησε να μεταβιβαστούν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες του τηλεοπτικού σταθμού «Mega» ότι πολλοί εισάγουν παρανόμως εμβόλια για την ευλογιά -και πιο συγκεκριμένα από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο -, τα οποία κάνουν μόνοι τους στα ζώα.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ του σταθμού, τα εμβόλια αυτά, που δεν είναι πιστοποιημένα, «ενοχοποιούνται» για παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ ενδέχεται να είναι και ένας από τους λόγους διάδοσης της ασθένειας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Κάποιοι προσπαθούν να πατήσουν πάνω στην ανησυχία των κτηνοτρόφων. Αυτήν την στιγμή στη χώρα υπάρχει μία έξαρση της ευλογιάς, είναι ανθρώπινο κάποιοι άνθρωποι φοβούμενοι για το μέλλον των κοπαδιών τους, για το μέλλον των οικογενειών τους, να μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες και κάποιοι επιτήδειοι να το εκμεταλλεύονται», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ο πρόεδρος της πανελλήνιας ένωσης κτηνιάτρων, Κωνσταντίνος Μήλιος.

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Κρήτας, καθηγητής κτηνιατρικής του ΑΠΘ, υπογράμμισε: «Για να γίνει ένα τέτοιο εμβόλιο και εφόσον επιτραπεί πάντα, θα πρέπει να υπάρξει και επαρκής χρόνος. Όταν το νόσημα είναι υποχρεωτικής δήλωσης, όχι μόνο οι εκτροφείς και οι υπόλοιποι αλλά ούτε και οι επιστήμονες επιτρέπεται να χειριστούν τους μικροοργανισμούς αυτούς».

Το ανησυχητικό, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το γεγονός πως: «Δεν είναι ελεγμένο. Εγώ που κοίταξα πολλά τέτοια εμβόλια, τα περισσότερα αν όχι όλα, είναι εκτός ΕΕ, είναι από χώρες που έχουν ζωτικά το νόσημα, δηλαδή υπάρχει εκεί πέρα ο ιός, κυκλοφορεί, και δεν έχουν άλλη πηγή πρωτεΐνης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σφάξουν τα ζώα τους, όπως εμείς που έχουμε αυτήν τη δυνατότητα, άρα συμβιβάζονται με το να δέχονται 50 – 60% αποδόσεις των ζώων παρακάτω».

«Είναι επικίνδυνο και είναι επιλήψιμο ποινικά. Αν τυχόν συλληφθεί κάποιος θα μπει και φυλακή», κατέληξε.