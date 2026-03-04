Jerusalem Post: Το ιρανικό καθεστώς αγωνίζεται να οργανώσει στρατιωτική εκστρατεία

Το ιρανικό καθεστώς εμφανίζεται να δυσκολεύεται να οργανώσει και να συντονίσει μια συνεκτική στρατιωτική εκστρατεία, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων στην The Jerusalem Post, στο τέλος της πέμπτης ημέρας των επιχειρήσεων «Roaring Lion» και «Epic Fury», το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως ανέφεραν, η ικανότητα της Τεχεράνης να διαχειρίζεται τον πόλεμο και να εκδίδει σαφείς εντολές προς τις δυνάμεις στο πεδίο έχει πληγεί σοβαρά. Η αποδυνάμωση αυτή αποδίδεται όχι μόνο στα πλήγματα κατά ανώτερων πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών, ιδίως κατά τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων, αλλά και στις επιθέσεις εναντίον διοικητών μεσαίου επιπέδου, μονάδων πεδίου και κέντρων διοίκησης.

Ως αποτέλεσμα της αναστάτωσης, οι ιρανικές εκτοξεύσεις πυραύλων χαρακτηρίζονται πλέον σποραδικές και, σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται να πραγματοποιούνται χωρίς σαφή επιχειρησιακή καθοδήγηση ή ενιαίο συντονισμό. «Όποιος μπορεί να πυροβολήσει, πυροβολεί», φέρεται να δήλωσε ένας εκ των αξιωματούχων, περιγράφοντας την εικόνα αποδιοργάνωσης.

Οι κοινές ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις έχουν οδηγήσει, σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγό Νταν Κέιν, σε μείωση κατά 86% των εκτοξεύσεων πυραύλων σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αποδυνάμωσης του καθεστώτος, οι επιθέσεις δεν περιορίζονται σε εγκαταστάσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και της πολιτοφυλακής Basij, αλλά επεκτείνονται και σε αστυνομικά τμήματα. Η ερευνητική πλατφόρμα Bellingcat, επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες της PlanetScope, ανέφερε ότι τουλάχιστον 15 αστυνομικά τμήματα στην Τεχεράνη έχουν πληγεί, ένδειξη ότι στόχος είναι κάθε μηχανισμός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή διαδηλώσεων.

Την ίδια ώρα, μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων φέρεται να βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής διαδόχου, με το πρακτορείο Fars να κάνει λόγο για εξ αποστάσεως συνεδριάσεις και επικείμενη ανακοίνωση. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τον γιο του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να έχει επιλεγεί.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε νέος ηγέτης θα αποτελεί «αναμφισβήτητο στόχο», δηλώνοντας πως, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι ισραηλινές δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

