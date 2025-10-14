Ιταλία: Τρεις νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης

Μια έκρηξη σε αγροικία στη βόρεια Ιταλία κατά τη διάρκεια αστυνομικής εφόδου είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν τρεις νεκροί. Όλοι τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιταλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας την Τρίτη ήταν αξιωματικοί των Καραμπινιέρι.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Castel d'Azzano, κοντά στην πόλη της Βερόνας, κατά τη διάρκεια της νύχτας και προκάλεσε την κατάρρευση της αγροικίας, ανέφεραν οι πυροσβέστες. Μια γυναίκα τραυματίστηκε επίσης και επτά πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, πρόσθεσαν.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να εκτελέσουν μια εντολή έξωσης και ότι οι αρχικές ενδείξεις έδειχναν ότι είχαν εκραγεί φιάλες αερίου στο κτίριο. Ο θόρυβος από την έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση έως και πέντε χιλιομέτρων (3,1 μίλια).

Η εφημερίδα Corriere della Sera ανέφερε ότι στο κτίριο ζούσαν τρία αδέλφια που εδώ και αρκετά χρόνια αντιστεκόντουσαν στις προσπάθειες έξωσης.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον τραγικό θάνατο τριών καραμπινιέρι. Τα συλλυπητήριά μου και της κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι στο X.