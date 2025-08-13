Ιταλία: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο ανοιχτά της Λαμπεντούζα

Τουλάχιστον 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο μεταναστών ανοικτά των νότιων ακτών της ιταλικής νήσου Λαμπεντούζα την Τετάρτη, ενώ σύμφωνα με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τους Μετανάστες (UNHCR) και τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό, ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Μέχρι στιγμής, οι διασώστες έχουν βρει 20 πτώματα, ενώ 60 επιζώντες - 56 άνδρες και τέσσερις γυναίκες - έχουν μεταφερθεί στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας σύμφωνα με την υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ UNHCR και τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό.

Η καταστροφή, στην οποία εμπλέκονται άτομα που ταξίδευαν από τη Λιβύη, είναι η τελευταία που έπληξε μετανάστες που επιχειρούσαν την επικίνδυνη διάσχιση της Μεσογείου από την Αφρική προς την Ευρώπη.

Από τις αρχές του έτους, 675 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην κεντρική Μεσόγειο κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν τη θάλασσα, σύμφωνα με τον Φιλίπο Ούνγκαρο, εκπρόσωπο της UNHCR στην Ιταλία.

Ένα ιταλικό αεροσκάφος των αρχών εντόπισε ένα αναποδογυρισμένο σκάφος με πτώματα στο νερό περίπου 23 χλμ. ανοικτά της Λαμπεντούζα το πρωί της Τετάρτης, πυροδοτώντας μια επιχείρηση διάσωσης, σύμφωνα με πηγή κοντά στο θέμα.

Η πηγή ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις αρχικές μαρτυρίες των διασωθέντων μεταναστών, αυτοί είχαν αναχωρήσει από την περιοχή της Τρίπολης στη Λιβύη νωρίς το πρωί με δύο σκάφη. Ένα από τα σκάφη άρχισε να μπαίνει νερό και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο άλλο σκάφος, το οποίο αργότερα ανατράπηκε σε ταραγμένα νερά.

Οι αρχικές εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έδειξαν ότι στην ομάδα των μεταναστών ανήκαν 92 έως 97 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι αγνοούνται έως και 17 άτομα.

Η Κριστίνα Πάλμα, που εργάζεται για τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό στη Λαμπεντούζα, δήλωσε σε βίντεο ότι οι επιζώντες ήταν σε «καλή» κατάσταση, αλλά τέσσερις από αυτούς νοσηλεύονταν για εξετάσεις.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει δεσμευτεί να εμποδίσει τα θαλάσσια ταξίδια μεταναστών από την Αφρική και έχει εγκρίνει μέτρα κατά των διακινητών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων ποινών φυλάκισης, προτρέποντας τους συμμάχους της να κάνουν περισσότερα για να καταπολεμήσουν το φαινόμενο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόσι δήλωσε την Τετάρτη ότι η τραγωδία επιβεβαίωσε την ανάγκη να αποτραπούν οι παράνομες αναχωρήσεις και να συνεχιστεί η καταπολέμηση των διακινητών μεταναστών.