Ιταλία: «Παράλογες» οι απαιτήσεις της Ρωσίας για ειρήνευση, τόνισε η Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε την Τετάρτη ως «παράλογες» τις απαιτήσεις που εγείρει η Ρωσία για το ενδεχόμενο ειρήνευσης στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις της Μελόνι έρχονται καθώς την Πέμπτη και την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάζουν το πως μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν το Κίεβο έναντι της Μόσχας.

«Αγκάθι» για το ζήτημα είναι το εάν θα αξιοποιηθούν τα «παγωμένα» ρωσικά assets που βρίσκονται στην Ευρώπη, ώστε να δοθεί ένα δάνειο 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Η Μελόνι είπε στο ιταλικό κοινοβούλιο ότι η εξεύρεση ενός νόμιμου τρόπου για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας παραμένει «πολύ μακριά από το να χαρακτηριστεί ως εύκολη».

«Θέλουμε στέρεη νομική βάση. Θέλουμε διαύγεια για τα πιθανά ρίσκα που συνδέονται με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών assets, όπως και για τους κινδύνους που σχετίζονται με ενδεχόμενα αντίποινα» συμπλήρωσε η Μελόνι.

Η ίδια επανέλαβε την υποστήριξη της Ιταλίας προς το Κίεβο, επιμένοντας ότι η Μόσχα πρέπει να πληρώσει για τις πολεμικές ζημίες.