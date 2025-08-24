Ιταλία: Η κυβέρνηση της Μελόνι κατά του έκτακτου φόρου στις τράπεζες

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας δήλωσε ότι είναι αντίθετος στην επιβολή έκτακτων φόρων στις τράπεζες, ένα θέμα που έχει προκαλέσει διχασμό στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

«Οι τράπεζες πρέπει να πληρώνουν φόρους και να συνεισφέρουν, αλλά δεν πρέπει να εκπλήσσονται ή να επιπλήττονται», δήλωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι, υπουργός Εξωτερικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός, την Κυριακή σε πολιτική εκδήλωση στο Ρίμινι, στην ακτή της Αδριατικής Θάλασσας.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε συμφωνίες και συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών, ανέφερε το Bloomberg.

Ο Ταγιάνι, ο οποίος έχει εκφράσει παρόμοιες απόψεις για το θέμα στο παρελθόν, μίλησε μετά την αναφορά του υπουργού Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι το Σάββατο ότι οι τράπεζες πρέπει να στηρίξουν τις οικογένειες, δεδομένου του επιπέδου των κερδών που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υψηλών επιτοκίων.

Η κυβέρνηση Μελόνι συγκλόνισε τις αγορές το 2023 όταν ανακοίνωσε έναν εφάπαξ έκτακτο φόρο επί των κερδών των τραπεζών, ο οποίος προκάλεσε κατάρρευση των μετοχών των δανειστών. Ο φόρος μετριάστηκε σταδιακά και τελικά δεν καταβλήθηκε από τις μεγαλύτερες τράπεζες.

Ξεχωριστά, την Κυριακή, ο Ταγιάνι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράσει κρατικά ομόλογα ως μέσο στήριξης της οικονομίας της περιοχής, δεδομένης της τρέχουσας ανταγωνιστικότητας του δολαρίου.