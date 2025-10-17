Ιταλία: Εγκρίθηκε προϋπολογισμός €18,7 δισ. - Θα αυξήσει τον πάγιο φόρο για πλούσιους αλλοδαπούς κατά 50%

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου η οποία διήρκεσε περίπου μια ώρα, ενέκρινε και παρουσίασε τον ιταλικό κρατικό προϋπολογισμό του 2026, ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι κατώτερες συντάξεις πρόκειται να λάβουν αύξηση της τάξης των 20 ευρώ τον μήνα, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι, όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, δεν επέτρεψαν την έγκριση ειδικής οικονομικής βοήθειας για την αγορά σχολικών βιβλίων από τις οικογένειες των μαθητών.

Μεταξύ των άλλων, προβλέπεται μικρή αύξηση της τιμής των τσιγάρων όπως και φορολογικές ελαφρύνεις για χωρισμένους γονείς με χαμηλά εισοδήματα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μιλώντας στον Τύπο υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή της αποφάσισε να αυξήσει κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ τη χρηματοδότηση του εθνικού συστήματος υγείας για το 2026, ενώ θα μειωθεί από το 35% στο 33% η φορολογική κλίμακα για εισοδήματα από 28.000 μέχρι 50.000 τον χρόνο.

Παράλληλα, δύο δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να διατεθούν για την αναπροσαρμογή των μισθών λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεισφορά στον κρατικό προϋπολογισμό που ζητήθηκε από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες, ύψους μέχρι 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως με «πάγωμα» έκπτωσης φόρου.

«Δεν αναμένουμε αρνητικό αντίκτυπο στο πιστωτικό σύστημα της χώρας» διότι «δεν υπήρξε καμία πρόθεση τιμωρίας» και «δεν εγκρίθηκε κανένα είδος φορολόγησης των υπερκερδών», είπε χαρακτηριστικά η Μελόνι.

«Θεωρούμε ότι, συνολικά, το βάρος του συγκεκριμένου μέτρου δεν θα είναι δυσβάστακτο, λαμβάνοντας και υπόψη ότι διαθέτουμε ένα ισχυρό και κερδοφόρο τραπεζικό σύστημα», συμπλήρωσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζορτζέτι.

Η ιταλική κυβέρνηση, τέλος, αποφάσισε ότι η αύξηση των δαπανών στον τομέα της άμυνας, στο διάστημα του επόμενου έτους πρόκειται να καλυφθεί με έκτακτους πόρους εκτός κρατικού προϋπολογισμού.

Αυξάνει τον πάγιο φόρο στους υπερπλούσιους στα 300.000 ευρώ

Η Ιταλία σχεδιάζει να αυξήσει κατά 50% τον συντελεστή ενός ενιαίου φόρου που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει πλούσιους, στο πλαίσιο μέτρων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού 2026-2028, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν καλά το θέμα.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τον ετήσιο φόρο σε 300.000 ευρώ από 200.000 ευρώ για εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης που αποκτάται από άτομα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ιταλία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η κίνηση αυτή, η οποία περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026, σηματοδοτεί τη δεύτερη αύξηση μέσα σε δύο χρόνια.

Ο φόρος, που εισήχθη για πρώτη φορά το 2017 από την κεντροαριστερή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι για να προσελκύσει πλούσιους αλλοδαπούς, διπλασιάστηκε σε 200.000 ευρώ το 2024 από τη συντηρητική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, χωρίς αναδρομική ισχύ.

Παρά τον διπλασιασμό του ενιαίου φόρου, η Ιταλία διατήρησε την ελκυστικότητα του φορολογικού καταφυγίου για τους υπερπλούσιους, λόγω του πολύ ευνοϊκού συστήματος φόρου κληρονομιάς, δήλωσαν τότε στο Reuters φοροτεχνικοί.

Συμβάλλοντας στις εισροές στην Ιταλία, η Βρετανία έχει καταργήσει το μακροχρόνιο φορολογικό καθεστώς για πλούσιους αλλοδαπούς κατοίκους, το οποίο τους επέτρεπε να αποφεύγουν τον φόρο του Ηνωμένου Βασιλείου για εισόδημα από το εξωτερικό.

Σχεδόν 1.500 άτομα εκμεταλλεύτηκαν το καθεστώς ενιαίας φορολογίας της Ιταλίας το 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το μέτρο απέφερε έσοδα 315 εκατομμυρίων ευρώ στο κράτος μεταξύ 2020 και 2023.

Το Μιλάνο έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο κέντρο μετεγκατάστασης, αναθερμαίνοντας την αγορά κατοικίας και επιδεινώνοντας τη συμπίεση του κόστους ζωής στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας.

Παρόμοια φορολογικά κίνητρα σε όλη την Ευρώπη

Η Ελλάδα επιβάλλει έναν ενιαίο ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ στο εισόδημα από το εξωτερικό για κατοίκους εξωτερικού που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι επενδύουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ στη χώρα.

Η Πορτογαλία προσφέρει έναν ενιαίο φόρο 20% στο εισόδημα πορτογαλικής προέλευσης και απαλλαγές σε ορισμένα εισοδήματα από το εξωτερικό για επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της επιστήμης, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης.

Αντιθέτως, η Ισπανία έχει εισαγάγει έναν προσωρινό «φόρο αλληλεγγύης σε μεγάλες περιουσίες», στοχεύοντας σε καθαρό πλούτο άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, με προοδευτικούς συντελεστές έως και 3,5%.

Τον Σεπτέμβριο, ο τότε Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού κατηγόρησε την Ιταλία ότι εμπλέκεται σε «δημοσιονομικό ντάμπινγκ» μέσω του καθεστώτος ενιαίας φορολογίας, έναν ισχυρισμό που η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απέρριψε ως «εντελώς αβάσιμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters