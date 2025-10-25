Ιταλία: Απαγορεύθηκε η είσοδος στο Μιλάνο για ένα χρόνο, στον πρόεδρο του συνδέσμου Παλαιστινίων που ζουν στην Ιταλία, εξαιτίας υποκίνησης βίας

Η διεύθυνση αστυνομίας του Μιλάνου απαγόρευσε την είσοδο και την παραμονή στην ευρύτερη περιοχή της ιταλικής πόλης - για διάστημα ενός έτους - στον Μοχάμαντ Χανούν, πρόεδρο του συνδέσμου Παλαιστινίων που ζουν στην Ιταλία.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε σήμερα στον Χανούν, μόλις έφτασε αεροπορικώς στο αεροδρόμιο Λινάτε, για να πάρει μέρος σε κινητοποίηση υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

Παράλληλα, σε βάρος του Χανούν κατατέθηκε μήνυση για υποκίνηση βίας

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η απόφαση απαγόρευσης εισόδου στο Μιλάνο, συνδέεται με δηλώσεις του στο διαδίκτυο, με τις οποίες φέρεται να τάχθηκε υπέρ του θανάτου των δωσίλογων και «του νόμου της ανταποδόσεως».

Ο Χανούν τόνισε ότι «πρόκειται για προσωπική επίθεση σε βάρος του» και προσέθεσε ότι «η κυβέρνηση της Ρώμης συνεχίζει να παρέχει όπλα με τα οποία αφανίζεται ο πληθυσμός της Γάζας». Αργά το βράδυ επέστρεψε στην Γένοβα, όπου ζει μόνιμα.