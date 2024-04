Ισραηλινός ΥΠΕΞ για το αμερικανικό πακέτο βοήθειας: Η συμμαχία μας είναι ακλόνητη

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατζ ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την υπογραφή του νομοσχεδίου που θα παράσχει 17 δισ. δολάρια σε πολεμική βοήθεια προς το Ισραήλ και 9 δισ. δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πολίτες της Γάζας και άλλων εμπόλεμων περιοχών.

«Η συμμαχία μας είναι ακλόνητη. Σας ευχαριστούμε», έγραψε ο Κατζ στο X.

Our alliance is ironclad.

Thank you @POTUS 🇺🇸🤝🇮🇱