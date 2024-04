Ισραηλινά χτυπήματα πλήττουν τον νότιο Λίβανο καθώς κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι μαχητικά αεροσκάφη και το πυροβολικό του έπληξαν 40 στόχους που συνδέονται με τρομοκράτες της Χεζμπολάχ γύρω από την Αϊτά και το Σαμπ, στον νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζεται η κλιμάκωση των συγκρούσεων στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Η ήδη τεταμένες χέσεις μεταξύ της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ και του Ισραήλ αντιμετωπίζουν τη χειρότερη κλιμάκωση των τελευταίων 20 ετών, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, προκαλώντας ανησυχία για τον κίνδυνο μιας ευρύτερης και πιο καταστροφικής σύγκρουσης.

«Πριν από λίγο, μαχητικά αεροσκάφη και το πυροβολικό του ισραηλινού στρατού έπληξαν περίπου 40 τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ» ανακοίνωσε ο στρατός. Μεταξύ των στόχων ήταν αποθήκες όπλων και άλλες υποδομές, πρόσθεσε.

📍Southern Lebanon:

40 Hezbollah terrorist targets were struck a short while ago, including storage facilities, weaponry and additional terror infrastructures used by the Hezbollah terrorist organization in the area.