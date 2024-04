Ισραήλ: Οι IDF έχουν εξουδετερώσει τους μισούς διοικητές της Χεζμπολάχ (vid)

«Οι μισοί από τους διοικητές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έχουν εξαλειφθεί… και οι άλλοι μισοί κρύβονται και εγκαταλείπουν τον νότιο Λίβανο στις επιχειρήσεις των IDF», αφότου ξεκίνησαν οι διασυνοριακές συγκρούσεις, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, τον περασμένο Οκτώβριο, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ Ιώβ Γκάλαντ.

Ο πολιτικός προϊστάμενος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ακόμα ότι ο κύριος στόχος του Ισραήλ στο βορρά είναι να επιστρέψει τους δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους Ισραηλινούς στα σπίτια τους, εν μέσω των καθημερινών επιθέσεων της Χεζμπολάχ.

«Ασχολούμαστε με μια σειρά εναλλακτικών λύσεων προκειμένου να προωθηθεί αυτό το θέμα και η επόμενη περίοδος θα είναι καθοριστική από αυτή την άποψη», σημείωσε.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη και το πυροβολικό του έπληξαν 40 στόχους που συνδέονται με τρομοκράτες της Χεζμπολάχ γύρω από την Αϊτα και το Σαμπ, στον νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζεται η κλιμάκωση των συγκρούσεων στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, μαχητικά αεροσκάφη και το πυροβολικό του ισραηλινού στρατού έπληξαν περίπου 40 τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ» ανακοίνωσε ο στρατός. Μεταξύ των στόχων ήταν αποθήκες όπλων και άλλες υποδομές, πρόσθεσε.

