Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ ουσιαστικά κέρδισε τον πόλεμό του κατά του Ιράν, αλλά δεν έδωσε καμία ένδειξη για το πότε θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος, λέγοντας μόνο ότι η στρατιωτική εκστρατεία θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Σάαρ δήλωσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να εξαλείψει τις «υπαρξιακές απειλές», αλλά δεν ανέφερε πώς η κυβέρνηση θα καθορίσει πότε θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

«Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί», είπε, μιλώντας την 18η ημέρα του πολέμου.

Ο Σάαρ και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο στόχος είναι να αποδυναμωθεί σημαντικά η ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μακροπρόθεσμα, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες στο εσωτερικό του Ιράν που θα μπορούσαν τελικά να επιτρέψουν στους Ιρανούς να ανατρέψουν τους ηγέτες τους.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ αναγνώρισε επίσης σήμερα ότι «το καθεστώς» στο Ιράν μπορεί να ανατραπεί μόνο από τον ιρανικό λαό - μια προφανής αναγνώριση ότι μια εξέγερση δεν φαίνεται επικείμενη.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές σε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, καθώς και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής. Έχει επίσης βομβαρδίσει τοποθεσίες που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και έχει επιτεθεί σε δυνάμεις ασφαλείας.

«Έχουμε ήδη κερδίσει», δήλωσε ο Σάαρ, περιγράφοντας το Ιράν ως «δραματικά αποδυναμωμένο», τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι πλέον η χώρα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου.

«Αυτό είναι σαφές για εμάς και για τους γείτονές μας, αλλά θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή», ανέφερε.

Ακόμα και όταν ο Σάαρ αξιώθηκε νίκη στον πόλεμο, επαναλαμβάνοντας δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 11 Μαρτίου, το Ιράν εκτόξευσε σήμερα ομοβροντίες πυραύλων στο Ισραήλ, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη ικανότητα της Τεχεράνης να πραγματοποιεί επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες πολέμου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει ανάμεικτα μηνύματα για το πότε θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος, άλλες φορές υπονοώντας ότι αυτός θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ παράλληλα τονίζει ότι η εκστρατεία παραμένει σε εξέλιξη. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα και ο στρατός λέει ότι έχει πολεμικά σχέδια για τις επόμενες τρεις εβδομάδες και μετά.

«Κάνουμε μια πολύ σημαντική δουλειά», δήλωσε ο Σάαρ, λίγο αφότου ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ισραελ Κατς, ανακοίνωσε ότι ο στρατός σκότωσε τον επικεφαλής της ιρανικής υπηρεσίας εθνικής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ιράν έχει πρακτικά κλείσει το Στενό του Χορμούζ αυτή τη θαλάσσιας αρτηρίας καίριας σημασίας, καθώς από αυτή περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

Πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Τραμπ να στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύουν δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού, με ορισμένους χώρες να επικρίνουν την Ουάσινγκτον και το Ισραήλ για τον πόλεμο που ξεκίνησε.

Ο Σάαρ χαρακτήρισε το μπλοκάρισμα του Στενού από το Ιράν ως «σύγχρονη πειρατεία» και είπε ότι αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, μιλώντας μαζί με τον Σάαρ, άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της Βαλτικής - μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - είναι ανοιχτή στο να συμμετάσχει σε μια αποστολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για το άνοιγμα του Στενού, αλλά δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει πρώτα να διευκρινίσει τους στόχους της και την υποστήριξη που αναζητά.

