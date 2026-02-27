Ο πρώην όμηρος της Χαμάς, Ματάν Άνγκρεστ αποκαλύπτει ότι υπέστη βασανιστήρια, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροσόκ, κατά τη διάρκεια της 738ήμερης αιχμαλωσίας του στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, περιγράφοντας σκληρές ανακρίσεις για απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες και το διαρκές τραύμα που άφησε η εμπειρία του.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, o Άνγκρεστ, μιλώντας στο Channel 12, ανέφερε ότι υπέστη ηλεκτροσόκ και ακραία κακομεταχείριση, ενώ πιεζόταν να αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες για στρατιωτικά συστήματα.

Ο Άνγκρεστ υπηρετούσε σε εξειδικευμένη μονάδα αρμάτων της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας κοντά στο Ναχάλ Οζ και ήταν ο μοναδικός επιζών του πληρώματός του. Οι συμπολεμιστές του σκοτώθηκαν και οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Όταν συνήλθε μετά την απαγωγή του, βρέθηκε τραυματισμένος σε ένα σπίτι, ανήμπορος να κινηθεί, ενώ ένοπλοι τον ανέκριναν στα αραβικά.

Όπως είπε, οι απαγωγείς τοποθέτησαν καλώδια πάνω στις πληγές του και του προκάλεσαν ηλεκτροσόκ, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία παρά τις κραυγές του από τον πόνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανακριτές γνώριζαν ότι υπηρετούσε σε άρμα με απόρρητο εξοπλισμό και τον πίεζαν να δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές επιθέσεις. Οι ανακρίσεις, που σε μία περίπτωση διήρκεσαν έως και οκτώ συνεχόμενες ώρες, συνοδεύονταν από βασανιστήρια και ψυχολογική πίεση.

Ο Άνγκρεστ ανέφερε ότι εξαναγκάστηκε να αποκαλύψει στοιχεία που ανήκουν στην κατηγορία πληροφοριών που οι στρατιώτες εκπαιδεύονται να προστατεύουν ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους.

Κρατήθηκε μόνος για εβδομάδες, τόσο σε κτίρια όσο και σε υπόγειες σήραγγες, μέχρι που μεταφέρθηκε μαζί με άλλον όμηρο, με τον οποίο ανέπτυξε ισχυρό δεσμό. Ωστόσο, οι ανακρίσεις συνεχίστηκαν και ο φόβος ότι οι απαγωγείς θα ανακάλυπταν περισσότερα στοιχεία για τον ίδιο παρέμενε διαρκής.

Απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Περιγράφοντας την επιστροφή του, είπε ότι η ζωή μετά την αιχμαλωσία είναι γεμάτη αντιφάσεις: ενώ για τους άλλους ο αγώνας φαίνεται να έχει τελειώσει, τα ψυχικά τραύματα και οι μνήμες παραμένουν. «Τα σημάδια θα μείνουν για πάντα», τόνισε.