Ισραηλινό F-35 κατέρριψε ιρανικό Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη
Israeli Air Force
Israeli Air Force

Ισραηλινό F-35 κατέρριψε ιρανικό Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη

04/03/2026 • 10:59
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
04/03/2026 • 10:59
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35I της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε ένα ρωσικής κατασκευής ιρανικό Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη πριν από λίγο, σύμφωνα με τις IDF.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους από F-35 αλλά και την πρώτη φορά εδώ και περίπου 40 χρόνια που η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εμπλέκεται σε μάχη αέρος-αέρος με επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η τελευταία φορά που αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψαν επανδρωμένο εχθρικό αεροσκάφος ήταν στις 24 Νοεμβρίου 1985, πάνω από τον Λίβανο.

Σε αυτό το περιστατικό, ένα F-15 της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε δύο συριακά μαχητικά MiG-23.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

ΙΣΡΑΗΛ
ΙΡΑΝ
F-35
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα