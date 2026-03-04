Ισραηλινό F-35 κατέρριψε ιρανικό Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35I της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε ένα ρωσικής κατασκευής ιρανικό Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη πριν από λίγο, σύμφωνα με τις IDF.

🛩️IRANIAN JET SHOT DOWN: An IAF F-35I “Adir” fighter jet shot down an Iranian Air Force YAK-130 fighter jet.



This is the first shootdown in history of a manned fighter aircraft by an F-35 “Adir” fighter jet. — Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους από F-35 αλλά και την πρώτη φορά εδώ και περίπου 40 χρόνια που η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εμπλέκεται σε μάχη αέρος-αέρος με επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η τελευταία φορά που αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψαν επανδρωμένο εχθρικό αεροσκάφος ήταν στις 24 Νοεμβρίου 1985, πάνω από τον Λίβανο.

Σε αυτό το περιστατικό, ένα F-15 της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε δύο συριακά μαχητικά MiG-23.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή