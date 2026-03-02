Ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα: Η εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων εκτείνεται ως την Ευρώπη

02/03/2026 • 11:50
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Τον κίνδυνο που ελλοχεύει για ολόκληρη την Ευρώπη από τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους επεσήμανε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα μέσω ανάρτησής της στο X το πρωί της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη».

