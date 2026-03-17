Ισραηλινά ΜΜΕ: Η στιγμή που ο Νετανιάχου διέταξε την εξόντωση των ανώτερων αξιωματούχων του Ιράν

Φωτογραφία που δημοσιεύθηκε σε ισραηλινά ΜΜΕ δείχνει την στιγμή που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέταξε την εξόντωση κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων.

Την είδηση για την εξουδετέρωση του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δημοσίευσε σε ανάρτησή του και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. «Μόλις ενημέρωσα τον αρχηγό του Επιτελείου ότι ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Λαριτζανί και ο επικεφαλής των Μπασίτζ – της κεντρικής δύναμης καταστολής του Ιράν – Σουλεϊμανί, εξοντώθηκαν χθες το βράδυ. Ακολουθούν τον Χαμενεΐ και όλα τα ηττημένα μέλη του άξονα του Κακού στα βάθη της κόλασης» έγραψε στο Χ ο Ίσραελ Κατζ.