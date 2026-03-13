Ισραηλινά αεροπλάνα ρίχνουν φυλλάδια στους δρόμους της Βηρυτού - Καλούν τους πολίτες να αντισταθούν στην Χεζμπολάχ

Φυλλάδια έπεσαν στους δρόμους της Βηρυτού από ισραηλινά αεροπλάνα, το πρωί της Παρασκευής, τα οποία καλούσαν τους πολίτες να μην επιτρέψουν στη Χεζμπολάχ να καταστρέψει τον Λίβανο και να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Η απόφαση για τον Λίβανο είναι δική σας και κανενός άλλου. Η γη σας είναι δική σας… μην την αφήσετε να γίνει έρημη περιοχή για τα ιρανικά όπλα της Χεζμπολάχ» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

«Για την ασφάλειά σας μείνετε μακριά. Πάρτε απά αυτούς τα όπλα», γράφουν κάποια από τα τρικάκια.

