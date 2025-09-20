Times of Israel

Το Ισραήλ έχει ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πιέσεις στην Αίγυπτο σχετικά με τη στρατιωτική της ενίσχυση στη Χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έθεσε το ζήτημα στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

Οι φερόμενες παραβιάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή διαδρόμων προσγείωσης για μαχητικά αεροσκάφη και υπόγειων εγκαταστάσεων που φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση πυραύλων.

Οι Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι, παρόλο που δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι υπόγειες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται όντως για την αποθήκευση πυραύλων, η Αίγυπτος δεν έχει δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις όταν της ζητήθηκαν διευκρινίσεις.

«Αυτό που κάνουν οι Αιγύπτιοι στο Σινά είναι πολύ σοβαρό και μας ανησυχεί πολύ», δήλωσε μία από τις πηγές.

H Αίγυπτος απειλεί με αποστολή στρατευμάτων και αεροσκαφών στη Χερσόνησο του Σινά

Υπενθυμίζεται ότι η Αίγυπτος απειλεί με στρατιωτική κλιμάκωση ως απάντηση στο μαζικό εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας, δήλωσε Αιγύπτιος στρατιωτικός αξιωματούχος στην εφημερίδα al-Akhbar, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.



Οι πιθανές αιγυπτιακές στρατιωτικές ενέργειες περιλαμβάνουν τη διπλασιασμό του αριθμού των αιγυπτιακών στρατευμάτων και τη μεταφορά όπλων και αεροσκαφών στη χερσόνησο του Σινά, με τον αξιωματούχο να προσθέτει ότι ελπίζει να λειτουργήσει ως «αποτρεπτικός παράγοντας για το Τελ Αβίβ».

Ο στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι «οι οδηγίες για το σχέδιο αντιμετώπισης οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν να μην πυροβολείται κανένας Παλαιστίνιος που πλησιάζει τα σύνορα, και να αντιμετωπίζεται το ζήτημα αποκλειστικά σύμφωνα με ανθρωπιστικά πρότυπα.»

Η πηγή πρόσθεσε ότι «η μετακίνηση πληθυσμού προς τα σύνορα συνιστά άμεση απειλή για την αιγυπτιακή εθνική ασφάλεια και απαιτεί μια διαφορετική στρατιωτική κατάσταση από την τρέχουσα.»

Το Κάιρο, μέσω επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους, εξέφρασε επίσης «τη δυσαρέσκειά του για τις επαναλαμβανόμενες ισραηλινές αναφορές περί κατηγοριών ότι χρησιμοποιούνται drones για τη λαθρεμπορία όπλων προς τους τρομοκράτες της Χαμάς μέσω της Αιγύπτου», όπως ανέφερε η al-Akhbar.