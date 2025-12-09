Το Ισραήλ ανοίγει ξανά το πέρασμα Άλενμπι με την Ιορδανία για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Ισραήλ πρόκειται να ξανανοίξει αύριο, Τετάρτη, το πέρασμα Άλενμπι με την Ιορδανία για τη διέλευση αγαθών και βοήθειας, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Το συνοριακό πέρασμα έχει μείνει κλειστό για τη διέλευση προμηθειών αρωγής και αγαθών από τον Σεπτέμβριο, όταν οδηγός που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες πριν εξουδετερωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι στο πέρασμα θα εφαρμοστούν αυστηροί έλεγχοι για τους Ιορδανούς οδηγούς και τα φορτία που μεταφέρονται με φορτηγά καθώς και ότι στο σημείο θα τοποθετηθεί συγκεκριμένη δύναμη ασφαλείας.

Η Γέφυρα Άλενμπι είναι βασική δίοδος για το εμπόριο μεταξύ της Ιορδανίας και του Ισραήλ και η μόνη πύλη εξόδου για πάνω από 3 εκατ. Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη προς την Ιορδανία και τον υπόλοιπο κόσμο.

Το πέρασμα ξανάνοιξε για τη διέλευση ταξιδιωτών λίγο μετά την επίθεση αλλά παρέμεινε κλειστό για τα φορτηγά με βοήθεια. Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι το πέρασμα είναι σημαντική δίοδος για τη μεταφορά τροφίμων, σκηνών και άλλων αγαθών στη Γάζα.