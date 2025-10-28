Το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ χθες το βράδυ εκτιμάται ότι περιέχει τα λείψανα ενός ομήρου, του οποίου η σορός είχε ήδη μεταφερθεί στο Ισραήλ για ταφή, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel.

Τα λείψανα δεν ανήκουν σε κανέναν από τους 13 ομήρους που κρατούνται επί του παρόντος στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εκτίμηση αυτή έγινε από τις αρχές μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών ταυτοποίησης στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου θα συγκαλέσει σήμερα συνάντηση για να συζητήσει την αντίδραση του Ισραήλ.

Ορισμένα μέτρα που ενδέχεται να λάβει το Ισραήλ συζητήθηκαν με Αμερικανούς αξιωματούχους τις τελευταίες ημέρες.

«Αυτό δεν μπορεί να μείνει χωρίς αντίδραση», δήλωσε ισραηλινή πηγή στην εφημερίδα The Jerusalem Post.