Ισραήλ: Σύσκεψη υπό τον Γκαλάντ για την απάντηση στο χτύπημα της Χεζμπολάχ

Λίγες ώρες μετά την πολύνεκρη επίθεση με ρουκέτες στο Ματζντάλ Σαμς, στο βόρειο Ισραήλ, κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και αξιωματούχοι ασφαλείας παρουσίασαν στον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ «επιλογές δράσης κατά της Χεζμπολάχ» σε απάντηση των πυρών της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης.

Μέχρι στιγμής, από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 11 άμαχοι, ανάμεσά τους και παιδιά, και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, αναφέρει το γραφείο του ΥΠΑΜ.

«Ο Γκαλάντ καθόρισε τις κατευθύνσεις δράσης και έδωσε ανάλογες οδηγίες στο αμυντικό επιτελείο», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας, χωρίς να διευκρινίζει.

Ο υπουργός προέβη σε αξιολόγηση της κατάστασης με τον αρχηγό του επιτελείου των IDF αντιστράτηγο Χέρζι Χαλέβι, τον επικεφαλής της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπαρ, τον επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα και άλλους αξιωματούχους, αναφέρουν οι Times of Israel.

