Times of Israel

Δραματικές εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ αποσπάται από τα ιμάντα ρυμούλκησης και πέφτει στο έδαφος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης αερομεταφοράς από δεύτερο ελικόπτερο.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι ένα ελικόπτερο Black Hawk συνετρίβη πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανάκτησής του, αφού είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

דובר צה"ל:



במהלך השבוע (ג'), נחת מסוק מסוג 'ינשוף' בעקבות תנאי מזג האוויר בשטח פתוח בחטיבת עציון.

הבוקר (ו'), במהלך ניסיון איסוף המסוק, אירעה תאונה והמסוק התקול התנתק והתרסק - אין נפגעים.



מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, הנחה על הקמת ועדת חקירה חיילית לתחקור התאונה. pic.twitter.com/aWp7LqgyOH — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) January 16, 2026

Κατά τη επιχείρηση ανάκτησλης του την Παρασκευή, το ήδη κατεστραμμένο αεροσκάφος αποκολλήθηκε ενώ μεταφερόταν αεροπορικώς και συνετρίβη. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

WILD FOOTAGE 🔴



Fresh video shows a damaged Israeli Air Force UH 60 Black Hawk going down during transport near Gush Etzion (close to Jerusalem) pic.twitter.com/abJ4L3M398 — Open Source Intel (@Osint613) January 16, 2026

Ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ, διέταξε τη σύσταση στρατιωτικής εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Τα ελικόπτερα Black Hawk, γνωστά στην Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ως Yanshuf — «Κουκουβάγια» στα εβραϊκά — χρησιμοποιούνται τόσο για αποστολές ρουτίνας μεταφοράς, όσο και για τη μεταφορά και παραλαβή στρατευμάτων κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.