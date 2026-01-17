Times of Israel

Ισραήλ: Στρατιωτικό ελικόπτερο πέφτει στο έδαφος κατά τη διάρκεια αερομεταφοράς του (vids)
Δραματικές εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ αποσπάται από τα ιμάντα ρυμούλκησης και πέφτει στο έδαφος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης αερομεταφοράς από δεύτερο ελικόπτερο.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι ένα ελικόπτερο Black Hawk συνετρίβη πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανάκτησής του, αφού είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Κατά τη επιχείρηση ανάκτησλης του την Παρασκευή, το ήδη κατεστραμμένο αεροσκάφος αποκολλήθηκε ενώ μεταφερόταν αεροπορικώς και συνετρίβη. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ, διέταξε τη σύσταση στρατιωτικής εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Τα ελικόπτερα Black Hawk, γνωστά στην Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ως Yanshuf — «Κουκουβάγια» στα εβραϊκά — χρησιμοποιούνται τόσο για αποστολές ρουτίνας μεταφοράς, όσο και για τη μεταφορά και παραλαβή στρατευμάτων κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

