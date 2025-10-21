Ισραήλ: Στον αρχιλοχία Ταλ Χάιμι ανήκει η σορός που επέστρεψε η Χαμάς

Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι η 13η σορός που τους παραδόθηκε χθες, Δευτέρα, από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον Ταλ Χάιμι, έναν αρχιλοχία που σκοτώθηκε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

«Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του στρατού ενημέρωσαν την οικογένεια του ομήρου, του αρχιλοχία Ταλ Χάμι, ότι ο συγγενής τους επέστρεψε στο Ισραήλ», επεσήμανε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Tal is brought home after 745 days 💔



*Tal Haimi z”l*, a third-generation descendant of the founders of Kibbutz Nir Yitzhak and a fourth-generation resident, was the son of Zohar and the late Esti, and the brother of Or. He was married to Ela and the father of four children, one… pic.twitter.com/MMgKiQa9N4 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 20, 2025

Ο 41χρονος Χάιμι, διοικητής μιας πολιτοφυλακής άμυνας του κιμπούτς Νιρ Γιτζάκ, σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, και το πτώμα του μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως και πολλά άλλα μέλη της ομάδας πολιτικής άμυνας που σκοτώθηκαν κατά τη μάχη με τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ο Χαΐμι προήχθη μετά θάνατον στο βαθμό του ανθυπασπιστή των εφέδρων, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις το πρωί της Τρίτης.

Το γραφείο του Νετανιάχου σε δήλωσή του ανέφερε ότι το Ισραήλ «συμμερίζεται τη βαθιά θλίψη της οικογένειας του Χαϊμί και όλων των οικογενειών των νεκρών ομήρων».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Χαμάς «υποχρεούται να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει [τα υπόλοιπα πτώματα] ως μέρος της εφαρμογής της συμφωνίας».