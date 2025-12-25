Το Ισραήλ σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Λίβανο

Μυστικοί πράκτορες της Shin Bet και μέλη των IDF σκότωσαν σε ειδική επιχείρηση στο Λίβανο τον διοικητή της μονάδας Κρούσης 840 των Φρουρών της Επανάστασης, Χασίν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ Τζαουαχιρί.

Όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ, ο διοικητής της στρατιωτικής μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης οργάνωνε μυστικές επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών στόχων στο Λίβανο, όσο και στη Συρία.

Η ισραηλινή επιχείρηση για την εξουδετέρωσή του οργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία από τις μυστικές υπηρεσίες και εκτελέστηκε κάτω από απόλυτη μυστικότητα, καθώς το όνομά του δεν είχε διαρρεύσει ως στόχος, παρ' ότι ήταν στη λίστα για αρκετά μεγάλο διάστημα.